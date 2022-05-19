İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserisporlu futbolcular İlhan Parlak, Mert Çetin, Dimitrios Kolovetsios ve Emre Demir, Sami Yangın Anadolu Lisesi Bahar Şenliği etkinliğinde söyleşiye katıldı. İlhan Parlak, "En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupası´nı kazanmak" dedi.
Okul bahçesinde tezahüratlarla karşılanan futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. 2005 yılında mezun olduğu okula geldiği için memnun olduğunu söyleyen İlhan Parlak, futbola başlayış hikayesinin sorulması üzerine, "Kaldığım yurt Kartal´daydı. Yurttan okula yürüyerek gidiyordum. Giderken şimdi yıkılan Atatürk Stadyumu'nun oradan geçerdim ve çimlerine basardım, `Acaba burada oynayabilecek miyim?´ diye hep hayal kurardım. O hayalimi 2 sene sonra gol atarak gerçekleştirdim. Şimdi en büyük hayalim de Kayserispor formasıyla Türkiye Kupası´nı kazanmak" dedi.
Emre Demir ise en büyük hayalinin A Milli formayı giymek olduğunu söyledi.
EMDE DEMİR: İNŞALLAH KUPA BİZİM OLACAK
Söyleşinin ardından DHA´ya özel açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok çalıştık, en başından beri kupayı çok istedik. İnşallah Kupa bizim olacak" diye konuştu.
İlhan Parlak mezun olduğu Sami Yangın Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Uyar´a takım arkadaşlarının da imzası bulunan formasını hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Söyleşiden görüntüler
-Emre Demir'in konuşması
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-05-19 18:46:15
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