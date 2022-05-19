Uyuşturucu taciri, yapılan ortak operasyonla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmalarda U.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda 680 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 şahsa işlem yapıldı. U.K. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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