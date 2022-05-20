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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mario Gavranovic çalışmalara başladı

İHA

Mario Gavranovic çalışmalara başladı

Kayserisporlu Mario Gavranovic Sivas deplasmanı için çalışmalarına başladı.
Kayserispor, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son birkaç haftadır formasından uzak kalan İsviçreli golcü oyuncu Mario Gavranovic’ten sevindirici haber geldi.
Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu Mario Gavranovic, ligin son haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Gavranovic, 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak olan final maçında forma giyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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