Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Kayserispor forması hediye edildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayseri'nin yeni Valisi Gökmen Çiçek'e hoş geldin ziyaretinde bulundu. Başkan Berna Gözbaşı ile Teknik Direktör Hikmet Karaman, şehrin yeni valisine Kayserispor forması hediye etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ziyaret ile ilgili açıklamasında; "Kayserispor'umuzun birleştirici gücüne yeni Valimiz sayın Gökmen Çiçek güç katacak. Bugünkü ziyaretimizde güzel sohbeti, Kayserispor ile ilgili övgü dolu sözleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Daha büyük hedeflere birlikte ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

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