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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de muhteşem 19 Mayıs kutlaması

İHA

Kayseri’de muhteşem 19 Mayıs kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik Yürüyüşü ve Gençlik Konseri’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla 100 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ile coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirirken, konserde sahne alan ünlü sanatçı Özgün ise Kayserililere muhteşem bir gece yaşattı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Yürüyüşü ve Gençlik Konseri gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç’ın katıldığı etkinlikler, muhteşem görüntülere sahne oldu. İlk olarak kutlamalar çerçevesinde Tuna Kavşağı’nda başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Kayserililer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla ellerinde 100 metre uzunluğundaki ay yıldızlı dev Türk bayrağını taşıyarak, coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da seslendirdiği marşlarla vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, Kayseri’yi adeta kırmızı beyaza bürüdü. Yürüyüş esnasında Başkan Büyükkılıç, tüm vatandaşlarla birlikte, ‘kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye’, ‘sarı, kırmızı, en büyük Kayseri’, ‘kupa Kayseri’ye gelecek’ sloganları da atmayı ihmal etmedi.
Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen yüzlerce vatandaş, meydanda yine aynı kalabalık ile buluşarak Gençlik Konseri’nde buluştu.
Konser öncesi sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza layık olma yolunda hep beraber, el ele gönül gönüle biriz, beraberiz, Türk Bayrağı altında Türkiye’yiz. İyi ki varsınız, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkıyor, ezanımızın susmaması için ‘biz varız’ diyoruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, gençliğine bayram hediye eden bir başka komutan olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
“Biz birbirimize, değerlerimize, vatanımıza, ailemize sahip çıkacağız. Makarrı ulema dediğimiz alimler şehri olan, 5 üniversitesi, 80 bin üniversite öğrencisi, 300 bin ortaöğretim öğrencisi olan Kayseri’mize sahip çıkacağız. Sizlere layık olacak şekilde şehrimizi daha iyi noktalara taşımak, sizlere hizmet etmek amacıyla projelerimizi sizlerle paylaşıyor, bu şehri müzeler şehri, bu şehri kütüphaneler şehri yapmaya gayret gösteriyoruz. Turizmin merkezi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’mizi, Türkiye’de, dünyada en güzel konuma ulaştırmak için hep beraber el ele koşturacağız, çalışacağız.”
Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul’da Sivasspor ile karşılaşacağını hatırlatan Büyükkılıç, “26 Mayıs’ta sarı kırmızılı renklerimizle gururumuz olan Kayserispor’umuzun kupayı alması için hep beraber İstanbul’da buluşacağız, hep beraber bu meydanda maç izleyeceğiz. O sevinci de paylaşarak kupa Kayseri’ye gelecek” diye konuştu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Özgün, seslendirdiği parçalarla harika bir gece yaşattı. 19 Mayıs’ı kutlayan ve “Sizlerle birlikte olmaktan büyük kıvanç ve keyif duyuyoruz” diyerek konsere başlayan Özgün, Kayserilileri coşturan şarkılar seslendirdi.
Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Büyükkılıç, günün anısına Özgün’e çiçek takdim etti.
Büyükkılıç, sanatçı Özgün ve oğlu Ediz adına hazırlanan iki ayrı Yukatel Kayserispor formasını hediye ederken, Özgün, “İnanılmaz enerjik, inanılmaz sevgi dolu başkanımız. Bu güzel formalar için hem kendim, hem de oğlum adına çok teşekkür ediyorum. Kupa bu sene Kayseri’de inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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