Tartıştığı kız arkadaşı ile kendini bıçakla yaraladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de B.A. (15), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı G.O.'yu (15) bıçakla boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-05-20 11:03:08
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