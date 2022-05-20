Kayseri'de 'koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Evde bulunan 3 kişi kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.
Yapılan bir başka çalışmada ise A.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahsı yakalayan ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.