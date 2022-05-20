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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Kayseri turizmini akıllı şehircilikle destekliyor

İHA

Büyükşehir, Kayseri turizmini akıllı şehircilikle destekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizme yönelik akıllı şehir uygulaması ile turizmde başarı sağlanırken, uygulama bilimsel araştırmalarda da yer buldu. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi’nin “Akıllı Şehirler Gerçekten Akıllı Turizm Destinasyonları mı?” başlıklı araştırmasına konu olan 7 büyükşehir ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıllı Turizm Yönetimi’ başlığı altındaki başarısı ile dikkatleri çekti.
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi’nin (SAKTAD) ‘Akıllı Şehirler Gerçekten Akıllı Turizm Destinasyonları mı?’ başlıklı araştırmasına konu olan İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara, Konya, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi 7 büyükşehir ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıllı Turizm Yönetimi’ başlığı altındaki başarısı ile dikkatleri çekti. Buna göre kendisi ile birlikte söz konusu 8 büyükşehrin 23,21 olan ortalamasına karşılık 28,57’lik puan alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Turizm Yönetimi başlığı altındaki ‘Akıllı Çevre/Enerji’ ve ‘Bulut Bilişim’ konularda hanesine artı puan yazdırdı. Müzeler Haftası’nda elde edilen bu sonuç memnuniyetle karşılandı.
Sahip olduğu tarih, doğa ve kültürel turizm değerleri ile Anadolu’nun adeta açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’yi, sahip olduğu bu zengin turizm potansiyeli doğrultusunda her fırsatta turizm kenti yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, ağırlık verdiği turizm çalışmalarının meyvesini gerek şehre gelen ziyaretçiler, gerekse yapılan bilimsel araştırmalara ilişkin yazılan makalelerle alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizme yönelik faaliyetleri konusunda en önemli başlıklardan birisi olan müzelerin, çeşitliğini ve sayısını da attırmaya yönelik çalışmaları ile şehirde bulunan müze sayısını 10’a çıkaracaklarını dile getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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