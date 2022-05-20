Kayseri Barosu avukatlarına Ankara'da demir çubuklu saldırı Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse: “Avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Barosu avukatlarına Ankara'da demir çubuklu saldırı Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse: “Avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz”

İHA

Kayseri Barosu avukatlarına Ankara'da demir çubuklu saldırı Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse: “Avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz”

Kayseri Barosuna kayıtlı 2 avukat, müvekkillerinin şirket ortaklığıyla ilgili haklarını korumak ve mal kaçırma iddiası üzerine tespit için gittikleri Ankara'da demir çubuklu saldıra uğradı. Saldırıyı kınayak Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, "Avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz" dedi.

Kayseri Barosu'nda düzenlediği basın toplantısında saldırıyı kınayan Köse, Avukatlar Özbek ve Salim Yüce’nin demir çubuklarla darp edildiğini söyleyerek, "Anlaşılacağı üzere olay, her yönüyle vahim bir olaydır. Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz. Hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görev ifa eden avukata yönelik saldırı, sadece avukatı şahsına değil, hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle yargının tüm unsur ve bileşenlerinin avukata yönelik şiddete karşı aynı tavrı takınması gereklidir. Avukata karşı şiddete ilişkin olarak, sadece baroların değil, tüm yargı organlarının da aynı tavrı alması yanında devletin tüm kurumlarının da aynı kararlılıkla bu şiddete karşı çıkmasını bekliyor. Ve talep ediyoruz. Avukata karşı şiddet eylemleri katalog suçları içerisine alınmalı ve CMK 100. Madde gereği etkinleştirilmelidir. Avukatlar hukuki bir ihtilafın ya da davanın tarafı değillerdir. Taraflar arası husumetin ise tarafı hiç değillerdir” ifadelerini kullandı.
"Avukata saldıranlar, belli ki hak, adalet, savunma kavramlarından tamamen yoksun, cehaletin her yönüyle kendisini kuşattığı cahil insanlardır" diyen Köse, "Unutmamalıdır ki bu Vandallar işledikleri eylemler karşısında yine başvuracakları meslek avukatlardır. Yemin ile başladığımız bu mesleğe kararlılıkla devam edeceğiz. Böyle saldırılar ile avukatı görevinden vazgeçirmeyi amaçlıyorsanız, biliniz ki karşınızda güçlü ve tek vücut olmuş bir Baro ve bütün avukatları bulacaksınız. Meslektaşımıza, savunma makamına, yargıya yapılan bu saldırının hesabı, mahkeme önünde muhakkak görülecektir. Meslektaşlarımızın saldırıya uğradığı haberi alınır alınmaz, derhal iletişime geçtiğimiz Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi avukatları, jandarma aşamasında meslektaşlarımızın yanında olmuş, olayla ilgili tüm adli aşamalar baromuz tarafından takip edilmiştir. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Olayla ilgili yargılama sürecinin takipçisi olacağımıza, meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinanlı gençler, 19 Mayıs’ı Kuşçu Marina’da kutladı
YEREL HABERLER Kocasinanlı gençler, 19 Mayıs’ı Kuşçu Marina’da ...
Büyükşehir, Kayseri turizmini akıllı şehircilikle destekliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Kayseri turizmini akıllı şehircilikle ...
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi Piyasada güven sağlayarak 100 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya ...
Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Kayseri'de 'koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de 'koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu
Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her ...
Büyükşehir’den çarşıya estetik dokunuş
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çarşıya estetik dokunuş
Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı ...
Tartıştığı kız arkadaşı ile kendini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kız arkadaşı ile kendini bıçakla yaraladı
Kayseri’de muhteşem 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Kayseri’de muhteşem 19 Mayıs kutlaması
Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması
YEREL HABERLER Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması
Final maçı bilet fiyatları açıklandı Biletler 50-100 TL'den satılacak
YEREL HABERLER Final maçı bilet fiyatları açıklandı Biletler 50-100 ...
Kayserispor sezonu noktalıyor
YEREL HABERLER Kayserispor sezonu noktalıyor
Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu
Mario Gavranovic çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Mario Gavranovic çalışmalara başladı
2. Lig final maçı Kadir Has’ta oynanacak
YEREL HABERLER 2. Lig final maçı Kadir Has’ta oynanacak
Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Kayseri’deki fabrika yangını 62 personelle söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri’deki fabrika yangını 62 personelle söndürüldü
Uyuşturucu taciri, yapılan ortak operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri, yapılan ortak operasyonla ...
İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
YEREL HABERLER İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla ...
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
Fabrika yangını böyle başladı Alevlerin fabrikayı sarması saniyeler sürdü
YEREL HABERLER Fabrika yangını böyle başladı Alevlerin fabrikayı ...
Kayseri’de fabrika yangını Mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
YEREL HABERLER Kayseri’de fabrika yangını Mobilya fabrikasında çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.