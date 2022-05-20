Dr. Mustafa Palancıoğlu Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu Kayseri’de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Mustafa Palancıoğlu Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu Kayseri’de başladı

İHA

Dr. Mustafa Palancıoğlu Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu Kayseri’de başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliği ile düzenlenen GrassrootsC Futbol Antrenör Kursu, 30 kursiyerin katılımı ile Kayseri’de başladı. Kurs Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ismi ile düzenlendi.
TFF ve TÜFAD işbirliği ile düzenlenen Dr. Mustafa Palancıoğlu GrassrootsC Futbol Antrenör Kursu’na TFF’nin dijital başvuru sisteminden başvuru yapan ve puanı yeterli olan çeşitli illerden 30 kursiyer katılıyor. TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurs 10 gün sürecek. Kursta TFF Eğitim Dairesinden Antrenörler Osman Öngen ve Adem Tandoğan kursiyerlere 10 gün boyunca teorik ve saha içi uygulamalı dersler verecek. Kurs boyunca katılımcılara, futbolun prensipleri, oyun kuralları, rehberlik, beceri, savunma çalışması, hücum çalışması, dar alan oyunları, alan oluşturma, dönüşler, kanat hücumları, pas ve destek gibi birçok konuda detaylı bilgeler verilecek.
TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, başvuruları online olarak TFF’ye yapılan kursa puanı tutan 30 kursiyerin çağrıldığını söyledi. Yozgat; “TÜFAD olarak bizlerde kursun sorunsuz bir şekilde yapılması için her türlü çalışmayı yaptık. Kursun tamamı kendi eğitim tesislerimizde yapılacak. Teorik dersler sınıflarımızda, pratik çalışmalar ise tesisimizde bulan çim sahada yapılacak.Bize her konuda önemli destekler veren Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Dr. Mustafa Palancıoğlu’na bu vesile ile çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek hızlı başladı
YEREL HABERLER Vali Çiçek hızlı başladı
Kayseri Barosu avukatlarına Ankara'da demir çubuklu saldırı Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse: “Avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz”
YEREL HABERLER Kayseri Barosu avukatlarına Ankara'da demir çubuklu ...
Kocasinanlı gençler, 19 Mayıs’ı Kuşçu Marina’da kutladı
YEREL HABERLER Kocasinanlı gençler, 19 Mayıs’ı Kuşçu Marina’da ...
Büyükşehir, Kayseri turizmini akıllı şehircilikle destekliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Kayseri turizmini akıllı şehircilikle ...
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi Piyasada güven sağlayarak 100 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya ...
Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Kayseri'de 'koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de 'koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu
Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her ...
Büyükşehir’den çarşıya estetik dokunuş
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çarşıya estetik dokunuş
Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı ...
Tartıştığı kız arkadaşı ile kendini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kız arkadaşı ile kendini bıçakla yaraladı
Kayseri’de muhteşem 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Kayseri’de muhteşem 19 Mayıs kutlaması
Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması
YEREL HABERLER Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması
Final maçı bilet fiyatları açıklandı Biletler 50-100 TL'den satılacak
YEREL HABERLER Final maçı bilet fiyatları açıklandı Biletler 50-100 ...
Kayserispor sezonu noktalıyor
YEREL HABERLER Kayserispor sezonu noktalıyor
Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu
Mario Gavranovic çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Mario Gavranovic çalışmalara başladı
2. Lig final maçı Kadir Has’ta oynanacak
YEREL HABERLER 2. Lig final maçı Kadir Has’ta oynanacak
Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Kayseri’deki fabrika yangını 62 personelle söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri’deki fabrika yangını 62 personelle söndürüldü
Uyuşturucu taciri, yapılan ortak operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri, yapılan ortak operasyonla ...
İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
YEREL HABERLER İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla ...
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.