Büyükşehir’in düzenlediği “Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması” sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Melikgazi, Talas ve Develi başta olmak üzere tüm ilçelerden yoğun katılımın gerçekleştiği, “Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması” sonuçları açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği ödüllü yarışmalarla millî ve manevi değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede KAYMEK tarafından Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması düzenlendi. Katılımcılar tarafından, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin önünde Necip Fazıl Kısakürek’e ait bir şiiri seslendirerek katılım sağlanan yarışma için başvurular 11 Nisan’da başlarken, 11 Mayıs itibariyle sona erdi. Yarışmaya Kayseri’de ikamet eden 1525 yaş arası gençler katılım sağlarken, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Develi başta olmak üzere bütün ilçelerden yüzlerce katılım gerçekleşti. Sırasıyla en çok Haydar Bey Köşkü, Gevher Nesibe Şifahanesi, Kalaycıoğlu Camii, Kayseri Kalesi, Yaman Dede Camisi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi arka fon olarak kullanıldı. Necip Fazıl Kısakürek’in en güzel eserlerinden olan, ‘En çok Beklenen, Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Bu Yağmur, Anneciğim, Aç Kapıyı, Dayan Kalbim, Allah Derim’ isimli şiirler okundu.

Okunan şiirler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan, Fotoğraf Eğitmeni Suna Erdoğan Çolak, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhterem Yazıcıoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Vural, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Atıcı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hanife Görek’ten oluşan seçici kurul tarafından hassasiyetle değerlendirilerek, dereceye giren isimler belirlendi. Yarışmaya Develi ilçesinden katılan Umut Yalçıntekin, Devali Hazretlerinin Türbesi önünden Erciyes Dağı’nı arkasına alarak seslendirdiği Sakarya Türküsü ile birincilik, Melikgazi ilçesinden katılan Yüsra Akyurt Millî Mücadele Müzesi’nde seslendirdiği Sakarya Türküsü ile ikincilik, Felahiye ilçesinden katılan Özge Şeref, Sıtmapınar Antik Çeşmesi önünde seslendirdiği Büyük Doğu Marşı ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00’te Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

Ödül töreninde, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, 25 Mayıs 1983 tarihinde vefat eden düşünce ve edebiyat dünyasının kıymetli ismi üstat Necip Fazıl Kısakürek ve mefkûresiyle ilgili bilgilendirmeler yapacak.

Yapılacak değerlendirmeler sonucu dereceye giren adaylardan birinciye 10 inc tablet, ikinciye 7 inc tablet ve üçüncüye de akıllı saat hediye edilecek.

