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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksek irtifa kampının ilk misafirleri Kazakistan'dan

İHA

Yüksek irtifa bisiklet kampları için global takımların merkezi haline gelen Erciyes'te spor sezonu başladı. Kazakistan'ın NurSultan Bisiklet Takımı antrenman çalışmaları için yine Kayseri Erciyes'e geldi.

Yüksek irtifa kampının ilk misafirleri Kazakistan'dan

Yüksek irtifa bisiklet kampları için global takımların merkezi haline gelen Erciyes’te spor sezonu başladı. Kazakistan’ın NurSultan Bisiklet Takımı antrenman çalışmaları için yine Kayseri Erciyes’e geldi.
Kış sporlarının yanında yazın da dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği sportif bir üs haline gelen Erciyes profesyonel bisiklet sporcularının öncelikli tercihi oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2013 yılından itibaren başlatılan bisiklet odaklı tanıtım çalışmaları neticesinde bisiklet camiasının dikkatlerini üzerine çeken Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi her yıl dünyanın dört bir yanından yabancı bisikletçileri ağırlıyor. Geçtiğimiz 2020 ve 2021 yazında dahi pandemiye rağmen Rusya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Polonya gibi ülkelerden yaklaşık 30 milli takım antrenman için Erciyes’i tercih etmişti. Bisiklet sporcuları için en verimli ortamın sunulduğu Erciyes, 'Sleep High Train Low' yani yüksekte uyu, alçakta antrenman yap prensibini karşılayarak, bisiklet otoritelerince 2 bin 200 metrede konaklayıp 1.000 1.400 metrede antrenman yapılabilen ve en az 21 gün sürmesi tavsiye edilen yüksek irtifa bisiklet antrenmanları için dünyada örneği çok fazla olmayan ideal bir bisiklet kampı alternatifi oluşturuyor. Bu yıl da yüksek irtifa kampı için Erciyes’e sezonun ilk takımı Kazakistan’dan geldi. Nur Sultan Bisiklet Takımı ve aynı zamanda Kazakistan Milli Veledrom Bisiklet Takımı Erciyes Dağı’nda yaklaşık bir ay kalıp irtifa kampı yapacak. Erciyes Kayak Merkezi 2 bin 200 metrede bulunan bir otelde konaklayan Kazak bisikletçiler antrenman çalışmalarına gelir gelmez başladı. Takımla birlikte gelen Asya Şampiyonu Artyom Zakharov da şampiyonalara Erciyes’te hazırlanıyor. Kazakistan Trek Milli Takımı ve Nur Sultan Bisiklet Takım Koçu Vladimir Bushansky, “Yüksek irtifa antrenman kampı için Erciyes Dağı’na 6’ncı kez geliyoruz. Burası antrenmanlarımız için mükemmel alt yapıya sahip çok güzel bir dağ. Erciyes’e her geldiğimizde çok iyi performanslar elde ettik. Gittiğimiz her yarışta bunun etkisini çok hissettik, iyi sonuçlar aldık. Erciyes’te yaptığımız antrenman sonrasında sporcularımızda hemoglobin değerlerinin yükseldiğini gördük. Erciyes’teki kamp çalışmalarımızın ardından ülkemizde düzenlenecek olan şampiyonalara, özellikle de Asya Şampiyonasına hazırlanıyoruz” dedi.
Erciyes otellerinde rezervasyonlarını yaptıran dünyanın farklı ülkelerinden bisiklet takımları da önümüzdeki günlerde Erciyes’e yüksek irtifa antrenman kampları için gelmeye devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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