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Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

İHA

Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

Kayseri'de 2 camiden hırsızlık yapan ve 1 camiye zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 2 camiden 6 bin 500 TL değerinde kayıt cihazı, 300 TL değerinde musluk ve 1 camiye ise hırsızlık yaparken zarar veren M.T.'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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