Sivasspor ile Kayserispor 30. randevuda

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 30. kez karşılaşacak.

Sivasspor ile Kayserispor, 20212022 futbol sezonu son hafta maçında karşılaşacak. Sivas 4 Eylül stadında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmak isteyen iki takım, bugüne kadar 29 kez Süper Lig maçında karşılaştı. Sivasspor ile Kayserispor arasında bugüne kadar Süper Lig'de 29 maç oynandı. Bu maçlarda 11 kez eşitlik bozulmadı. 10 kez Kayserispor kazanırken 8 kez de Sivasspor kazandı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2021/2022 KayserisporSivasspor 30

2020/2021 SivassporKayserispor 20

2020/2021 KayserisporSivasspor 13

2019/2020 SivassporKayserispor 02

2019/2020 KayserisporSivasspor 14

2018/2019 SivassporKayserispor 13

2018/2019 KayserisporSivasspor 20

2017/2018 KayserisporSivasspor 11

2017/2018 SivassporKayserispor 02

2015/2016 KayserisporSivasspor 11

2015/2016 SivassporKayserispor 00

2013/2014 SivassporKayserispor 30

2013/2014 KayserisporSivasspor 10

2012/2013 KayserisporSivasspor 11

2012/2013 SivassporKayserispor 42

2011/2012 SivassporKayserispor 11

2011/2012 KayserisporSivasspor 62

2010/2011 SivassporKayserispor 10

2010/2011 KayserisporSivasspor 41

2009/2010 KayserisporSivasspor 22

2009/2010 SivassporKayserispor 24

2008/2009 KayserisporSivasspor 00

2008/2009 SivassporKayserispor 00

2007/2008 KayserisporSivasspor 01

2007/2008 SivassporKayserispor 10

2006/2007 SivassporKayserispor 32

2006/2007 KayserisporSivasspor 11

2005/2006 SivassporKayserispor 05

2005/2006 KayserisporSivasspor 22

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