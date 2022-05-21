Sivasspor ile Kayserispor 30. randevuda

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 30. kez karşılaşacak.
Sivasspor ile Kayserispor, 20212022 futbol sezonu son hafta maçında karşılaşacak. Sivas 4 Eylül stadında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmak isteyen iki takım, bugüne kadar 29 kez Süper Lig maçında karşılaştı. Sivasspor ile Kayserispor arasında bugüne kadar Süper Lig'de 29 maç oynandı. Bu maçlarda 11 kez eşitlik bozulmadı. 10 kez Kayserispor kazanırken 8 kez de Sivasspor kazandı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2021/2022 KayserisporSivasspor 30
2020/2021 SivassporKayserispor 20
2020/2021 KayserisporSivasspor 13
2019/2020 SivassporKayserispor 02
2019/2020 KayserisporSivasspor 14
2018/2019 SivassporKayserispor 13
2018/2019 KayserisporSivasspor 20
2017/2018 KayserisporSivasspor 11
2017/2018 SivassporKayserispor 02
2015/2016 KayserisporSivasspor 11
2015/2016 SivassporKayserispor 00
2013/2014 SivassporKayserispor 30
2013/2014 KayserisporSivasspor 10
2012/2013 KayserisporSivasspor 11
2012/2013 SivassporKayserispor 42
2011/2012 SivassporKayserispor 11
2011/2012 KayserisporSivasspor 62
2010/2011 SivassporKayserispor 10
2010/2011 KayserisporSivasspor 41
2009/2010 KayserisporSivasspor 22
2009/2010 SivassporKayserispor 24
2008/2009 KayserisporSivasspor 00
2008/2009 SivassporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporSivasspor 01
2007/2008 SivassporKayserispor 10
2006/2007 SivassporKayserispor 32
2006/2007 KayserisporSivasspor 11
2005/2006 SivassporKayserispor 05
2005/2006 KayserisporSivasspor 22
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