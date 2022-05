Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 - Kayseri İdman Yurdu: 1

Do Kwon'a soruşturma

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu’nu 41 mağlup etti



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Selahattin Ak xx, Nusret Yıldırım xx

Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı x, Mikail Polat x, Fatih Han Kayar xx, Murad Çadır xx, Mustafa Aydın xx, Metin Enes Tokgöz xx, (Engin Bıyıklıoğlu x dk.85), Ferhat Aslan xx, (Talha Kör x dk.75), Raşit Cengiz xx, (Gökhan Arıkan x dk.85), İlhan Coşkun xx, Engin Altuntaş xx, Mustafa Yorulmaz xx, (Furkan Ahmet Demir x dk.65)

Kayseri İdman Yurdu: Orhan Türkmen x, İdris Ülger x, Nuri Avcı x, Furkan Aldemir x, Ali Bozkurt x, Safa Can Deveci x, Mehmet Bozkurt x, Süleyman Kaan Yıldırım x, (Enes Aksan x dk.80), Hanifi Can Söğüt x, Rahim Özlü x, Ahmet Karahan x, (Onur Akyıldız x dk.65)

Goller: Mustafa Yorulmaz dk.69, İlhan Coşkun dk.7982 (Yeni Kıranardıspor) Hanifi Can Söğüt dk.40 (Kayseri İdman Yurdu)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.