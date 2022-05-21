Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 - Kayseri İdman Yurdu: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu’nu 41 mağlup etti
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Selahattin Ak xx, Nusret Yıldırım xx
Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı x, Mikail Polat x, Fatih Han Kayar xx, Murad Çadır xx, Mustafa Aydın xx, Metin Enes Tokgöz xx, (Engin Bıyıklıoğlu x dk.85), Ferhat Aslan xx, (Talha Kör x dk.75), Raşit Cengiz xx, (Gökhan Arıkan x dk.85), İlhan Coşkun xx, Engin Altuntaş xx, Mustafa Yorulmaz xx, (Furkan Ahmet Demir x dk.65)
Kayseri İdman Yurdu: Orhan Türkmen x, İdris Ülger x, Nuri Avcı x, Furkan Aldemir x, Ali Bozkurt x, Safa Can Deveci x, Mehmet Bozkurt x, Süleyman Kaan Yıldırım x, (Enes Aksan x dk.80), Hanifi Can Söğüt x, Rahim Özlü x, Ahmet Karahan x, (Onur Akyıldız x dk.65)
Goller: Mustafa Yorulmaz dk.69, İlhan Coşkun dk.7982 (Yeni Kıranardıspor) Hanifi Can Söğüt dk.40 (Kayseri İdman Yurdu)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.