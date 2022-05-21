Kayseri 1. Amatör Küme: Erciyes İdmangücü: 4 - Cırgalanspor: 2

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Erciyes İdmangücü ile Cırgalanspor karşılaştı. 2 golle geriye düşen Erciyes İdmangücü, 3 puanı 4 golle kazandı.



Stat: Argıncık 2 nolu

Hakemler: Erol Eroğlu xxx, Serkan Yıldırım xxx, Ramazan Ay xxx

Erciyes İdman Gücü: Tuna Vardar xx, Emre Ünal xx, Yüksel xxx, Nusret xx, Hasan xxx, Mehmet Doğan xxx, Ahmet Özpeker xxx, Serkan Karasu xxx, Tayyip Sağlamer xxx, Ahmet kemal Kocagöz xxx, Sedat Mert xx

Cırgalanspor: Yasin Gencer x, Mehmet Ali Bahçeli xx, Ali Çevikli x, Ferhat Sönmez x, Kadir Çeteler x, Samet Demircan x, Mert Acer x, Ufuk Biçer xx, Emirhan Yılmaz xx, Furkan Demirbozan xx, Ömer Yılmaz xx

Goller: Tayyip Sağlamer (2), Mehmet Doğan, Ahmet Kemal Kocagöz (Erciyes İdman Gücü) Ömer Yılmaz, Samet Demircan (Cırgalanspor)

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