U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı 3 grupta 29 takım mücadele edecek

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Kayseri U14 Ligi 20212022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.



Kayseri U14 Ligi 20212022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Tertip Komitesi üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 29 takımın katılacağı U14 Liginde yeni sezonda 3 grupta oynanmasına karar verildi. 2 grupta 10 takım 1 grupta ise 9 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar playoff maçları oynayacak. PlayOff’ta şampiyon olan takım Kayseri’yi şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 2829 Mayıs tarihlerinde başlayacak.

Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;

A Grubu

Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor

Kayseri Demirspor

Gültepespor

Sarız Anadoluspor

Argıncıkspor

İlbeyspor

Belsinspor

Cuma Uluçay Talasspor



1.Hafta

BelsinsporKayseri Demirspor

İlbeysporGültepespor

ArgıncıksporErkiletspor

Cuma Uluçay Talasspor Sarız Anadoluspor

Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)



B Grubu

Develi Erciyesspor

Yahyalı Gençlerbirliği

OSB Atletikspor

Turanspor

Bayraktarspor

Develispor

Sanayi Esnafspor

Argıncık Esnafspor

Hacılar Erciyesspor

Talasgücü Belediyespor



1.Hafta

Yahyalı GençlerbirliğiOSB Atletikspor

Argıncık EsnafsporDevelispor

Develi ErciyessporTalasgücü Belediyespor

Sanayi EsnafsporBayraktarspor

TuransporHacılar Erciyesspor



C Grubu

Spor A.Ş

Kocasinan Şimşekspor

Anayurt Finalspor

Yerköyspor

Kayseri Şekerspor

Fatih Yurt SK

Sungur FK

Bünyan Belediyespor

Güneşspor

Ünal Makine Doğa Gençlik



1.Hafta

YerköysporGüneşspor

Kocasinan ŞimşeksporDoğa Gençlikspor

Bünyan BelediyesporFatih Yurt SK

Anayurt FinalsporSungur FK

Spor A.ŞKayseri Şekerspor

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