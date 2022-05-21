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U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı 3 grupta 29 takım mücadele edecek

İHA

U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı 3 grupta 29 takım mücadele edecek

Kayseri U14 Ligi 20212022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri U14 Ligi 20212022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Tertip Komitesi üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 29 takımın katılacağı U14 Liginde yeni sezonda 3 grupta oynanmasına karar verildi. 2 grupta 10 takım 1 grupta ise 9 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar playoff maçları oynayacak. PlayOff’ta şampiyon olan takım Kayseri’yi şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 2829 Mayıs tarihlerinde başlayacak.
Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;
A Grubu
Kılıçaslan Yıldızspor
Erkiletspor
Kayseri Demirspor
Gültepespor
Sarız Anadoluspor
Argıncıkspor
İlbeyspor
Belsinspor
Cuma Uluçay Talasspor

1.Hafta
BelsinsporKayseri Demirspor
İlbeysporGültepespor
ArgıncıksporErkiletspor
Cuma Uluçay Talasspor Sarız Anadoluspor
Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)

B Grubu
Develi Erciyesspor
Yahyalı Gençlerbirliği
OSB Atletikspor
Turanspor
Bayraktarspor
Develispor
Sanayi Esnafspor
Argıncık Esnafspor
Hacılar Erciyesspor
Talasgücü Belediyespor

1.Hafta
Yahyalı GençlerbirliğiOSB Atletikspor
Argıncık EsnafsporDevelispor
Develi ErciyessporTalasgücü Belediyespor
Sanayi EsnafsporBayraktarspor
TuransporHacılar Erciyesspor

C Grubu
Spor A.Ş
Kocasinan Şimşekspor
Anayurt Finalspor
Yerköyspor
Kayseri Şekerspor
Fatih Yurt SK
Sungur FK
Bünyan Belediyespor
Güneşspor
Ünal Makine Doğa Gençlik

1.Hafta
YerköysporGüneşspor
Kocasinan ŞimşeksporDoğa Gençlikspor
Bünyan BelediyesporFatih Yurt SK
Anayurt FinalsporSungur FK
Spor A.ŞKayseri Şekerspor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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