Öğrenciler ve Melikgazi Belediyesi, kuşları yuva sahibi yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Besime Özderici Ortaokulu öğrencileri ile işbirliği içinde kuşlar için ilçenin belirli noktalarına minik kuş evleri yapıldığını söyledi.



Öğrencilere bu güzel çalışma için teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Doğal yaşamını sokakta sürdüren, sokak hayvanlarımız var. Melikgazi Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Tüm canlıların yaşam hakkını gözetme konusundaki özenimizi çocuklara da aşılıyoruz. Besime Özderici Ortaokulu öğrencileri ile ortaklaşa yapılan bu sosyal sorumluluk projemiz ile Melikgazi'mizde kuşlar yuvasız kalmayacak. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Kuşlar soğuktan, yağmurdan, aşırı sıcaktan etkilenmesin diye kuş yuvaları yapan bu merhametli öğrencilerimizi bu duyarlı çalışmalarından dolayı kutluyor, katkılarını esirgemeyen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak bizde kedi evleri yapmıştık. Bu evlerde, hem sıcacık şekilde barınıyorlar hem de biz onları yemliyoruz. Dışarıda doğal olarak kendileri arayıp buldukları yemlerden, dışarıda mahrum kaldıkları ortama da kavuşmuş oluyorlar. Kuş evlerini ilçede bulunan ağaçlık alanlara monte ediyoruz. İnsan elinin ulaşamayacağı noktalara konulan kuş yuvalarıyla, kuşların sert havalardan da korunması sağlanıyor" dedi.

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