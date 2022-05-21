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Devlet Teşvik Tanıtım Günleri başladı Vali Gökmen Çiçek: "Kayseri, Avrupa'daki metropollerle yarışabilecek bir potansiyele sahip"

İHA

Devlet Teşvik Tanıtım Günleri başladı Vali Gökmen Çiçek: "Kayseri, Avrupa'daki metropollerle yarışabilecek bir potansiyele sahip"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Devlet Teşvik Tanıtım Günleri' başladı.
Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' başladı. İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda bakanlıklar, başkanlıklar, il müdürlükleri, üniversiteler, AFAD, itfaiye, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, odalar stant açtı. Organizasyona katılan öğrenciler ve vatandaşlar, stantları gezerek yetkililerden merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı. Devlet Teşvik Günleri'ne katılan Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekiler de stantları tek tek gezdi. Vali Çiçek, öğrencilerle sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. Düzenlenen etkinliğin önemine değinen Vali Çiçek; "Kayseri'de 4 gün önce başladım göreve. 4 gündür sokaklardayım. Bu organizasyon benim 1 ayda görebileceğim insanı bana birkaç saatte görme imkanı tanıdı. Bütün okullarımız, kurumlarımız stant açmışlar, üniversite gençliği, liselilerle tıklım tıklım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Hem gençlerin özellikle meslek seçimleri dolayısıyla çok büyük katkıları var hem de teşvikleri öğreniyorlar. Hem de kurumların gençlerle bir araya gelmeleri sağlanıyor. Organizasyonun çok yararlı ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Kayseri gençliğinin bu kadar yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda biz de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah tüm Türkiye'de dalga dalga yayılacaktır bu organizasyon" dedi.

"Avrupa'daki metropollerle yarışabilecek bir potansiyele sahip"
Kayseri'nin Avrupa'nın metropol şehirleriyle yarışacak bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Vali Çiçek; "Kayseri inanılmaz. Kayseri, zaten Türkiye'de lokomotif bir şehir. 5 yıldır ekonominin merkezi. Sadece Türkiye'deki metropollerle değil Avrupa'daki metropollerle yarışabilecek bir potansiyele sahip. Sokaklarında gezdiğiniz zaman şehrin atmosferi bunu hemen hissettiriyor. Hayırseverleriyle, ekonomik alandaki sanayi kuruluşlarıyla gerçekten hepimizin gözbebeği bir şehirdi. O yüzden içerisinde gezerken bunu fazlasıyla hissettiriyor. Bizim için Kayseri'ye hizmet etmek de ayrı bir onur. Mutlaka sokaklarda olacağım. Çünkü Kayseri'nin kaybedecek bir zamanı yok. Kayseri yukarıya doğru uçuyor, bizim de destek olmamız lazım. Çorbada biraz tuzumuzun olması lazım Her alanda olmaya çalışacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde başlayan program yarın da devam edecek. Programa katılmak isteyen öğrenci ve vatandaşlar için raylı sistemler ücretsiz olacak. Ayrıca yurtlarından önlerinden de ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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