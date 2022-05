Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı Prof. Dr. Ekrem Ünal: “Öğrencilerin mobbing ve sağlıkta şiddet konularını öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli”

Do Kwon'a soruşturma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde yer alan Nizam ve Adalet Kulübü ve Sağlık İyilik Hareketi Topluluğu tarafından sağlık hukuku isimli panel düzenlenerek, sağlıkta şiddet ve mobbing konuları masaya yatırıldı. ERÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu Danışman Öğretmeni Prof. Dr. Ekrem Ünal, “Öğrencilerin mobbing ve sağlıkta şiddet konularını öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli” dedi.



Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Bahadır Türkmen Arıkan, Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yakup Çetinkaya, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Panel sonrası açıklamalarda bulunan ERÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu Danışman Öğretmeni Prof. Dr. Ekrem Ünal, “Erciyes Üniversitesi’nin 2 çalışkan öğrenci kulübünün beraber yaptığı bir etkinlikte bulunuyoruz. Arkadaşların çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. Çünkü meslek hayatlarının erken döneminde böyle programlar yapabilme, sağlıkta şiddeti dile getirmeye çalışma ve Türkiye’de bir birinden duayen hocalarımızı da davet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ne yazık ki meslek hayatımızda bir çocuk doktoru yetiştiriyorsunuz ama bir menenjit tedavisi nasıl yapılır bilmiyor. Bu bir eksiklik, aynı zamanda gerçek hayatta kendilerine yarayacak. Mobbing, sağlıkta şiddet bunların her birini öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli. Onları da biz kendilerine kataraktan bu konuda bilgilerini artırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da, “Pandeminin bize getirmiş olduğu en büyük sıkıntılardan biriside maalesef sağlıkta şiddet olaylarıdır. Çünkü toplumsal düzenin bir hayli sıkıntıya, sekteye uğradığı bu dönemde sağlıkta şiddet olayları maalesef artarak, devam etti. Bu konuyla alakalı da bir panel düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Umut ediyorum ki, panel ve yayınlanan bildirgeyle birlikte hem toplumsal farkındalık oluşur hem de bunun çözüm önerileri bir an önce artık yürürlüğe girer diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Nizam ve Adalet Kulübü Başkanı Turan Uçar ise, “Biz sağlıkta şiddet ve mobbing konularını ele alacağımız bir panel de bir araya geldik. Panelimiz 2 oturum şeklinde oluşuyor. İl dışından gelen hocalarımız oldu. Çok çeşitli meslek gruplarından öğrencilerimiz ve misafirlerimiz söz konusu. Amacımız bir farkındalık gerçekleştirmek ve insanların dikkatini çekebilmek” dedi.

