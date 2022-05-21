Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

2122 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, ‘Geleceğin burada, devletin senin yanında’ sloganı ile Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı.
Program çerçevesinde Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü’nün yanı sıra üniversiteler, il müdürlükleri tarafından stantlar kurulurken, proje tanıtımları, söyleşiler, seminerler, halk oyunları gösterileri ve konserler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle buluşarak, stantları gezip, sohbet etti. Ayrıca Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa olarak yerini aldı. Fuarda, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinlerken, gençlere kentin tanıtımını da yapıyor. Kayseri Kariyer Merkezi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa standını da gezen be bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin standındayız, burada Alo 153 birimimiz, yan tarafta da Kariyer Merkezi’miz çalışma yapmakta, vatandaşımıza yardımcı olmak, bilinçlendirmek, hizmetlerimizle buluşturmak, beklentilerine yanıt vermek maçıyla deneytimli, birikimli ekibimiz çalışıyor” dedi. İş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kariyer Merkezi’nin öneminden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Bunlar organize sanayilerimiz, serbest bölgemiz, ticaret odamız, borsamız, sanayi odamız, üniversitelerimiz gibi kurum ve kuruluşlarımız paydaşlarımızdır. OSB’lerimizin de işin içine girmiş olması demek, Kayseri’deki bin 800 endüstri merkezinin bünyemizde olmasıdır. Vatandaşlarımızın kapı kapı gezmesine gerek yok. Kendi CV’sine uygun iş alanını rahatlıkla Kariyer Merkezi’mizden öğrenebilir, onunla gerekli girişimlerde bulunabilir ve kariyerine uygun bir şekilde nasip olursa işine başlayabilir” diye konuştu. Büyükkılıç, Devlet Teşvik Tanıtım Günleri’ni de değerlendirerek, “Gençlerle görüştüm, etkinliği sordum. Gençler, ‘önemli, anlamlı, verimli ve bize katkı sağlayıcı’ diye nitelendirdiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Burada kamu, kurum ve kuruluşlarıyla, odalarımızla, sivil toplum birimlerimizle dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Amacımız gençlerimizi yüreklendirmek, amacımız teknofest gençliğini oluşturmaktır. Bu etkinlik büyük bir fırsattır ve hizmeti ayağa getirmektir” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın standını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, itfaiyeye meslek okulu veya lisesinden alınan personel ile sohbet etti, kariyere önem verdiklerini söyledi. Kayseri Üniversitesi’nin standını gezen, sağlık personeline tansiyonunu ölçtüren Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek KAYÜ Develi Meslek Yüksekokulu gastronomi bölümünün kurduğu stantta ikramlıkların tadına baktı, vatandaşlara da ikram etti.
Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yayınları’nın yer aldığı eserleri de inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “PKK ve FETÖ’ye kucak açanlar şimdi NATO’ya girmek istiyorlar” Vali Çiçek: “Kayseri’deki hizmetlerden dolayı hayal etmediklerim bile var”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “PKK ve ...
3 bin 652’nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı
YEREL HABERLER 3 bin 652’nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı
Kayseri Ulaşım AŞ'den temassız ulaşımda 'her gün 1 biniş ücretsiz' kampanyası
YEREL HABERLER Kayseri Ulaşım AŞ'den temassız ulaşımda 'her gün 1 ...
Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı Prof. Dr. Ekrem Ünal: “Öğrencilerin mobbing ve sağlıkta şiddet konularını öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli”
YEREL HABERLER Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı Prof. Dr. Ekrem ...
Özdemir, Ankara-Kayseri arasında köprü oldu
YEREL HABERLER Özdemir, Ankara-Kayseri arasında köprü oldu
Ulaşım A.Ş.'den temassız ulaşımda 'Her gün 1 biniş ücretsiz' Kampanyası
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den temassız ulaşımda 'Her gün 1 biniş ...
Başkan Büyükkılıç'tan Çerkes Sürgünü'nün 158. Yılı mesajı: "Bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Çerkes Sürgünü'nün 158. Yılı ...
Tomarzalı öğrencilere 'sinema' morali
YEREL HABERLER Tomarzalı öğrencilere 'sinema' morali
Talas’ta Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Talas’ta Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temeli ...
Devlet Teşvik Tanıtım Günleri başladı Vali Gökmen Çiçek: "Kayseri, Avrupa'daki metropollerle yarışabilecek bir potansiyele sahip"
YEREL HABERLER Devlet Teşvik Tanıtım Günleri başladı Vali Gökmen ...
Büyükşehir'in 'Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 'Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' ...
Öğrenciler ve Melikgazi Belediyesi, kuşları yuva sahibi yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler ve Melikgazi Belediyesi, kuşları yuva ...
Başkan Büyükkılıç’tan final maçı için meydanda “dev ekran” müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan final maçı için meydanda “dev ...
Öğrencilere ‘biyoçeşitlilik’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere ‘biyoçeşitlilik’ eğitimi verildi
Zeytin, Develi’de oynanan maçları kaçırmıyor
YEREL HABERLER Zeytin, Develi’de oynanan maçları kaçırmıyor
Metruk bina uygulamasında hırsızlık şüphelisi 45 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Metruk bina uygulamasında hırsızlık şüphelisi 45 kişi ...
İhtiyaç sahibi hastalara motorlu hasta yatağı ulaştırılıyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi hastalara motorlu hasta yatağı ...
Ensari ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Ensari ailesinin mutlu günü
Gol kralının yeni adresi belli oldu Murat Mağara Kayserigücü FK’da
YEREL HABERLER Gol kralının yeni adresi belli oldu Murat Mağara ...
U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı 3 grupta 29 takım mücadele edecek
YEREL HABERLER U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı 3 grupta 29 takım ...
Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 - Anayurt Finalspor: 1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 - Anayurt ...
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı Kayseri polisi suçluya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi ...
Kayserispor'da son hafta rotasyonu As futbolcular forma giymeyecek
YEREL HABERLER Kayserispor'da son hafta rotasyonu As futbolcular ...
Kayseri 1. Amatör Küme: Erciyes İdmangücü: 4 - Cırgalanspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: Erciyes İdmangücü: 4 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.