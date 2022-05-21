Kayseri polisinden suçları önlemeye yönelik uygulama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Devriye Ekipler Amirliğince suçların engellenmesine yönelik uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre asayiş suçlarının engellenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Uygulamalar, devriyeler ve kent girişçıkışlarında bulunan uygulama noktalarında yapılan çalışmalarda; 3 bin 405 şahıs sorgulandı, 992 araç, 7 seyyar satıcı kontrol edildi. Çalışmalarda; 15 aranan şahıs, 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ekiplerce 15,67 gram narkotik madde ele geçirilirken konu ile ilgili 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 2 tabanca, 18 fişek elde edilirken konu ile ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Döte yandan ekiplerce 1 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı bisiklet de ele geçirilirken konu ile ilgili 1 şüpheli yakalandı. 2 otoya da 1.315TL para cezası uygulandı.

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