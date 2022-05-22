Yolu kesilerek başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabancayla yolu kesilerek, başından vurulan taksi şoförü Musa K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Musa K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Emre T. ise, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-22 11:33:10



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