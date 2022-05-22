Yolu kesilerek başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti (2)

1 HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ
Kayseri'de, Emre T. (18) tarafından tabancayla öldürülen Musa Korkut cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Musa Korkut'un Emre T.'nin babası Atabey T.'ye ait takside 1 hafta önce işe başladığı öğrenildi. Olay günü de Musa Korkut ile Atabey T.'nin araçta seyir halindeyken para meselesi nedeniyle tartıştıkları, bu sırada Emre T.'nin otomobil ile gelerek, yolu kestiği ve babasıyla tartışan Musa Korkut'u başından vurarak öldürdüğü belirtildi. Olay sonrası baba ve oğlu gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emre T.'nin cinayeti, Musa Korkut'un babasıyla tartışması nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Atabey T.'nin ise, oğluna engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği kaydedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Evli 1 çocuk babası Musa Korkut ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-05-22 14:40:32
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