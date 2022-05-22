Başkan Büyükkılı. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliğine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kale içi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliklerine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor’un 26 Mayıs’ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile İstanbul’da karşılaşacağını hatırlatarak, “Cumhuriyet Meydanı’na dev LED ekranı kuruyoruz, bir de sanatçı ekliyoruz. Kupa inşallah Kayseri’ye gelecek” dedi.

Medeniyetlerin beşiği Kayseri’de kültür sanat ile tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde '2127 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' programı başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da etkinliğe katılarak, Türk Mutfağı’na özgü ve coğrafi işaret alan ürünlerin sergilendiği KAYMEK ile Spor A.Ş.’nin kurduğu stantları gezdi, Kayseri’nin ünlü pastırmasını doğrayıp, sucuk pişirerek, vatandaşlara ikram etti. Etkinlik çerçevesinde KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceleyen Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından kurulan stantta spora teşvik amaçlı bisiklet üzerinde pedal gücüyle hazırlanan içeceği çocuklara ve vatandaşlara ikram etti. Büyükkılıç, Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde sanatçı Süleyman Bar ve ekibinin verdiği konseri, vatandaşlarla birlikte izledi. Burada Kayserililere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimiz iyi ki varsınız, sizlere layık olma yolunda gayrette bulunuyoruz. Kalemiz Roma, Bizans döneminden kalma şehrimizin adeta bir gerdanlığı niteliğindedir. Restore edildi, içerisine Arkeoloji Müzesi yerleştirildi” dedi. Kale içi etkinliklerine özel önem vereceklerini, Kayserili sanatçılarla, vatandaşları buluşturacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Biz diyoruz ki bundan sonra Kale İçi etkinlikleri adı altında mutlaka bir şeyler yapılsın, bu güzel ekibe fırsatlar doğsun, sanatın her türlüsüne fırsat verilsin. Kayserili hemşehrilerimiz ile özellikle gençlerimiz sanat dostu kardeşlerimizle buluşsun. Süleyman Bar, Muzaffer Elitaş, Nuri Savruk gibi değerlerimize sahip çıkacağız, gençlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimize fırsat vereceğiz, yardımcı olacağız, yüreklendireceğiz” diye konuştu.



"Kupa inşallah Kayseri'ye gelecek"

Yukatel Kayserispor’un 26 Mayıs’ta düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile İstanbul’da karşılaşacağını hatırlatan Büyükkılıç; “Bana dediler ki ‘Başkanım maçı hep birlikte izleyelim’, ben İstanbul’da nasip olursa taraftarlarımızla birlikte izleyeceğim ama meydana da dev LED ekranı kuruyoruz, bir de sanatçı ekleyelim. Amacımız gençlerimizin o coşkusunu paylaşmak, gençlerimize sahip çıkmaktır. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz. Kupa inşallah Kayseri’ye gelecek” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi gastronominin merkezi olması için gayretlerinin süreceğinin altını çizerek, “Etkinliklerde pastırma, lokma ve nevzine tatlı, bazlama, dondurma, pamuk şeker gördüm. İnşallah 2127 Mayıs tarihlerinde değişik bir ürünümüzü göreceğiz. Kayseri’nin gastronominin merkezi olarak anılması için hep beraber gerekli gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda UNESCO’nun ulusal bazda listesine girdik. İnşallah burada etkinlikler sürecek” şeklinde konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Kayseri’nin kültürün merkezi, kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Kayseri, gelenekleri, görenekleri ile köklü bir geçmişi olan bir şehirdir. 2127 Mayıs Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle kutlamalar yapacağız. Hafta içi de çeşitli etkinliklerle devam edeceğiz” dedi.

Özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan da eşlik etti.

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