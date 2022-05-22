Aranan şahıslar yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik değişik adreslerde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D., hakkında 'tehdit' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.N. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.