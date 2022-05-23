Dadaloğlu Derneği'nin Genel Kurulu yapıldı

Dadaloğlu Derneği 15. Olağan Genel Kurulu’nda Hacı İbrahim Yıldırım başkanlığa seçildi.

Dadaloğlu Derneği'nde yapılan olağan genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Hacı İbrahim Yıldırım başkanlığa seçildi. Dernekte yapılan görev dağılımı sonucunda Başkan Yardımcısı Galip Bitigen ve Yüksel Ayça Sezer, Sekreter Tayfur Demirel ile Mustafa Mucuk, Muharrem Göç, Buket Sezgin, Hüseyin Çapar, Hakan Tosun, Ferhat Altıparmak, Serkan Karakaya, Özgür Yeşilyurt ve Hatice Çalık ise Sayman olarak görev yapacak. Yapılan Genel Kurul sonrası Yönetim ve Denetim Kurulu şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu Asil: Hacı İbrahim Yıldırım, Galip Bitigen, Yüksel Ayça Sezer, Tayfur Demirel, Mustafa Mucuk, Hakan Tosun, Muammer Göç, Ferhat Altıparmak, Hatice Çalık, Hüseyin Çapar, Özgür Yeşilyurt, Buket Sezgin, Serkan Karakaya.

Yönetim Kurulu Yedek: Mahmut Özoçak, İlker Demirci, Levent Teke, Mehmet Eker, Erol Kılıç, Yüksel Göker, Ahmet Yılmaz, Şükrü Baynal, Adile Özdoğan, Burhan Türk, Mustafa Karabulut, Mehmet Maraşlı, Sedat Ünal.

Denetim Kurulu Asil: Selehattin Gülteki, Bekir Arık, Hasan Ali Ertuğrul

Denetim Kurulu Yedek: Erdal Gürbüz, Hikmet Eker, Sami Dilci

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