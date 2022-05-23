3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı

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Kayseri'de meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 3 olayın şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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