Halı saha maçında tartıştı, yolda karşılaşınca tüfekle vurdu: 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de Osman Ç., halı saha maçında tartıştığı E.K.´yi av tüfeğiyle yaraladı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Osman Ç. ile E.K., halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak´ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Osman Ç., evden getirdiği av tüfeğiyle E.K.´ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği E.K. yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.K.´yı Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, olay yerineden kaçan Osman Ç.´nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-05-23 00:47:54
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