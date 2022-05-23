Kayseri Ulaşım AŞ'den parkomat alanlarına yeni uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin parkmetre personelleri, yol kenarları ve otoparklarda daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için elektrikli scooter kullanmaya başladı.



Otopark işletmesi ile kent yaşamının bir parçası haline gelen trafik unsurunun insan yaşamında bir engel değil bir konfor aracı olarak yer etmesi ve park etmenin bir kaygı olmaktan çıkması için Kayseri halkına hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. toplu taşıma hizmetlerindeki yeniliklerinin yanı sıra otopark hizmetlerinde de çözümler geliştirmeye devam ediyor. Gerek yol kenarı parkomat alanları, gerekse kapalı ve katlı otopark alanlarına yönelik yeni çözümler geliştirip uygulamaya alan Kayseri Ulaşım A.Ş. diğer yandan modern otopark çözümleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüren Kayseri Ulaşım A.Ş. parkmetre personelleri tarafından kullanılmaya başlanan elektrikli scooter ile daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

Toplu taşıma hizmetlerindeki yeniliklerinin yanı sıra otopark hizmetlerinde de çözümler geliştirildiğini söyleyen Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, “Otopark işletmemizin 1609 yol kenarı park alanı kapasitesi bulunmaktadır. Sahada görev yapan parkmetre personelimiz elektrikli scooter ile Kayserililere daha hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor. Pilot bölge olarak belirlenen yol kenarı otopark alanlarında bu hizmete başlanılmış olup yayılımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hizmet sayesinde araçlarını otopark alanından çıkarmak isteyen sürücülerin bekleme süresini daha da kısaltmış olacağız” diye konuştu.

Canbulut, bu hizmetin şu anda pilot uygulama olarak İstasyon Caddesi’nde uygulanmaya başlandığını ifade etti.

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