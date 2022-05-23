Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç: “Maymun çiçeği virüsü kolayca bulaşabiliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç: “Maymun çiçeği virüsü kolayca bulaşabiliyor”

İHA

Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç: “Maymun çiçeği virüsü kolayca bulaşabiliyor”

Memorial Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, maymun çiçeği virüsü hastalığı monkeypox hakkında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi vererek, “Maymun çiçeği virüsü kolayca bulaşabiliyor” dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, maymun çiçeği virüsü hastalığı monkeypox hakkında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Maymun çiçeği virüsünün ateş ve deri döküntüleri ile kendini belli edebileceğini kaydeden Kılıç, “Maymun çiçeği hastalığı (monkeypox) ilk olarak Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelerde de görülen maymun çiçeği virüsünün neden olduğu hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Tipik olarak, ateş, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri ile kendini gösterir, bunların yanı sıra çeşitli tıbbi komplikasyonlara da yol açabilir. Genellikle 24 hafta süren belirtileri olan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Ağır vakalar ortaya çıkabilir. Son zamanlarda bu virüs kaynaklı ölüm oranları yüzde 36 olarak rapor edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Maymun çiçeği virüsünün kolayca bulaşabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, “Monkeypox, enfekte bir kişi veya hayvanla yakın temas yoluyla ya da virüs bulaşmış materyaller ile insanlara bulaşır. Hastalık bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla birinden diğerine geçebilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşma genellikle yüz yüze uzun süreli teması gerektirir ve bu durum da sağlık çalışanlarını, hane halkını ve aktif vakaların yakın temaslılarını risk altına sokmaktadır. Kişiden kişiye bulaş zinciri son yıllarda en uzun olarak 6 kişiden 9 kişiye çıkmıştır. Bunun nedeni çiçek aşısının yapılmaması nedeniyle toplumda azalan bağışıklığa bağlı olabilir. Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temasla olabilir” dedi.
Klinik tablonun çiçek hastalığına benzediğini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, “Maymun çiçeği virüsü monkeypox’ın klinik görünümü 1980 yılında dünya çapında eradike edildiği yani tamamen silindiği ilan edilen çiçek hastalığına benzerdir. Çiçek hastalığına göre daha az bulaşıcıdır ve daha hafif seyirli hastalığa neden olur. Çiçek hastalığının eradikasyonu ve ardından çiçek aşısının durdurulması ile birlikte maymun çiçeği virüsü halk sağlığı için önemli hale gelmiştir. Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi genellikle 613 gündür ancak 5 21 gün arasında da değişebilir. Enfeksiyon iki döneme ayrılabilir. Ateş, baş ağrısı, lenf düğümlerinin büyümesi, sırt ağrısı, kas ağrısı, halsizlik ile karakterize ilk dönem 05. gün arasındadır. Lenf düğümlerinin büyümesi bu hastalık için belirgin bir özelliktir ve kızamık, çiçek, suçiçeği ayırımında önemlidir. Deri döküntüsü ateşten 13 gün sonra başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz, kol ve bacaklarda daha yoğundur. Yüz (yüzde 95), avuç ve ayak tabanları (yüzde 75) etkilenir. Ayrıca ağız mukozası (yüzde 70), genital bölge (yüzde 30) ve konjonktiva (yüzde 20) etkilenir. Döküntüler önce düztabanlı, deriden hafifçe kabarık, sonrasında içi önce berrak sonra sarımsı sıvı dolu lezyonlar şeklinde gelişir. Lezyonlar birkaç adet veya binlerce olabilir. Belirtiler 24 hafta içinde kendini sınırlar. Çocuklarda şiddetli seyirli hastalık görülebilir. Bağışıklık yetmezliği olan kişilerde de ağır seyredebilir. Önceden çiçek aşısının koruyuculuğu olmasına rağmen bugün ülkelere bağlı olarak 4050 yaş altındaki kişiler hastalığa daha duyarlıdır. Komplikasyon olarak, akciğer enfeksiyonu, sepsis, görme kaybı ve ensefalit (beyin iltihabı) görülebilir” şeklinde konuştu.

Maymun çiçeği virüsü yeni bir pandemiye neden olabilir mi?
Çiçek hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların ve aşıların faydalı olabileceğinin altını çizen Kılıç, konuşmasını şu şekilde tamamladı:
“Maymun çiçeği virüsü hastalığı daha çok Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur ormanlarına yakın yerleşimlerde görülmesine rağmen kentsel alanlarda giderek fazla ortaya çıkmaktadır. Kemirgenler (sincap, sıçan gibi) ve insan olmayan primatlar hastalığın hayvan konaklarıdır.
Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması sırasında kullanılan aşılar maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağlamıştır. Bunun dışında maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış olan yeni aşılar geliştirilmiştir. Çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen ilaçlar maymun çiçeği hastalığının tedavisi için de ruhsatlandırılmıştır. İnsan maymun çiçeği insanlarda ilk olarak 1970 yılında, 1968 yılında çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 9 yaşında bir erkek çocukta tanımlanmıştır. O zamandan bu yana vakaların çoğu kırsal, yağmur ormanları bölgesinde rapor edilmiştir. Bu tarihten sonra 11 Afrika ülkesinde insanlarda maymun çiçeği hastalığı bildirilmiştir. Maymun çiçeği virüsü hastalığı monkeypox sadece Batı ve Orta Afrika’daki ülkeleri değil, dünyanın geri kalanını da etkilediği için küresel halk sağlığı açısından önemi olan bir hastalıktır. Afrika dışında ilk monkeypox salgını 2003 yılında ABD de olmuştur ve evcil köpeklerle temas ile ilişkilendirilmiştir. Bu evcil hayvanlar ise Gana’dan getirilen sıçanlarla barındırılmıştır. Bu salgında 70’in üstünde vaka görülmüştür. Hastalık 2018’de Nijerya’dan İsrail’e, 2018’de Birleşik Krallık’a, daha sonraki yıllarda Singapur ve ABD’ye seyahat edenlerde görülmüştür. Son dönemlerde de Avrupa ülkelerinde virüsün yayıldığı bildirilmektedir. Bu durum mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Sürveyans yani virüs konusunda sistematik gözlemler ve yeni vakaların hızlı tanımlanması, salgının kontrol altına alınması için kritik öneme sahiptir. Salgınları sırasında, enfekte kişilerle yakın temas, maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için en önemli risk faktörüdür. Sağlık çalışanları ve ev halkı daha büyük bir enfeksiyon riski altındadır. Maymun çiçeği virüsü enfeksiyonuna yakalandığından şüphelenilen veya bu bilginin doğrulandığı hastaların tedavisi ile bakımını yürüten ya da onlardan örnekler alan sağlık çalışanları standart enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamalıdır. Mümkünse, hastanın bakımı için daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişiler seçilmelidir. Bireysel olarak da kişisel hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir. Bununla birlikte ortak eşya ile ortak alan kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde gençler ve veliler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde gençler ...
Hürmetçi Sazlığı'nda leyleklerden görsel şölen
YEREL HABERLER Hürmetçi Sazlığı'nda leyleklerden görsel şölen
Kayseri Ulaşım AŞ'den parkomat alanlarına yeni uygulama
YEREL HABERLER Kayseri Ulaşım AŞ'den parkomat alanlarına yeni ...
Olimpiyat üçüncüsü Arslan çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Olimpiyat üçüncüsü Arslan çiçeklerle karşılandı
Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi
YEREL HABERLER Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını ...
Kayseri'deki şoför cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki şoför cinayetinde baba ve oğlu ...
Halı saha maçında tartıştı, yolda karşılaşınca tüfekle vurdu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Halı saha maçında tartıştı, yolda karşılaşınca ...
3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
Dadaloğlu Derneği'nin Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Dadaloğlu Derneği'nin Genel Kurulu yapıldı
Dünya şampiyonu yüzücü Mehlika çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu yüzücü Mehlika çiçeklerle karşılandı
Halı saha maçında kan aktı
YEREL HABERLER Halı saha maçında kan aktı
Emre Demir: Hedefim her zaman Avrupa´da oynamaktı
YEREL HABERLER Emre Demir: Hedefim her zaman Avrupa´da oynamaktı
Kayserispor’lu futbolcu İlhan Parlak: “Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum”
YEREL HABERLER Kayserispor’lu futbolcu İlhan Parlak: “Perşembe günü ...
Aranan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıslar yakalandı
Bit pazarında denetim yapıldı
YEREL HABERLER Bit pazarında denetim yapıldı
Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: “Pandeminin sonuna yaklaşıyoruz”
YEREL HABERLER Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: ...
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi Hakem stattan polis eşliğinde ayrıldı
YEREL HABERLER Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi Hakem ...
Kaymakam miniklerin teklifini geri çevirmedi, sahaya çıktı
YEREL HABERLER Kaymakam miniklerin teklifini geri çevirmedi, sahaya ...
Büyükşehirden 'Empati Parkuru'
YEREL HABERLER Büyükşehirden 'Empati Parkuru'
KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı
YEREL HABERLER KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı
Talas'ta dev ekranda dev maç heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Talas'ta dev ekranda dev maç heyecanı yaşandı
Başkan Büyükkılı. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılı. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' ...
Melikgazi'de 'Hikayeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar' programına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Melikgazi'de 'Hikayeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar' ...
Melikgazi Belediye Spor Kulübü sporcularının büyük başarısı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye Spor Kulübü sporcularının büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.