Taksi şoförü cinayetinde baba ile oğlu tutuklandı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, taksi şoförü Musa Korkut'u çıkan tartışmada tabancayla başından vurup öldüren Emre T. (18) ile babası Atabey T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Musa Korkut, 1 hafta önce Emre T.'nin babası Atabey T.'ye ait takside işe başladı. Olay günü Musa Korkut ile Atabey T. araçta seyir halindeyken para meselesi nedeniyle tartıştı. Babasının tartıştığını öğrenen Emre T. otomobil ile gelerek, aracın yolunu kesti. Musa Korkut ile Emre T. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Emre T. belinden çıkardığı tabancayla Musa Korkut'u başından yaraladı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Korkut, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Emre T. ve Atabey T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emre T.'nin cinayeti, Musa Korkut'un babasıyla tartışması nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Atabey T.'nin ise, oğluna engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği kaydedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Evli 1 çocuk babası Musa Korkut ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-23 12:04:44



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