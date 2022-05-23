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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Akademi’den göz kamaştıran ‘yılsonu sergisi’ açıldı

İHA

Kocasinan Akademi’den göz kamaştıran ‘yılsonu sergisi’ açıldı

Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan yılsonu sergisi, düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı. 6 yaşında olan Kocasinan Akademi’ den bu zamana kadar 90 bin kişinin faydalandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğa, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Akademi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Kocasinan’ın çalışkan belediye başkanına teşekkür ederek, sözlerine başlayan Vali Gökmen Çiçek, “Bu güzel topraklarda ve muhteşem vilayette, göreve başlayalı beşinci günüm. Kayseri, her şeyiyle insanı büyülüyor. Beş gün içerisinde Kocasinan’ın ikinci açılışına katıldım. Kocasinan’ın çalışkan belediye başkanına teşekkür ediyorum. Kayseri’ye gelmeden önce duymuştum, gerçekten Kocasinan Akademi, marka haline gelmiş. Buraya geldikten sonra bir kere daha gördüm. Muazzam bir şey. Sosyal belediyecilik adına güzel ve önemli olan bu çalışma, ayrıca bir terapi merkezi özelliğini taşıyor. 7’den 70’e tüm Kayserililere hizmet eden akademi için belediye başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise, “Kocasinan Akademi’de eğitim alan kursiyer hanım kardeşlerimiz, burada el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar. 6 yaşında olan Kocasinan Akademi, kısa zamanda marka oldu. Kocasinan Akademi’de eğitim veren hocalarımızın özverili çalışmaları ve buralarda eğitim alan hanım kardeşlerimizin becerileriyle gün yüzüne çıkan eserler, vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Ürünlerde müthiş bir beceri, sabır, gayret ve özveri var. Halk Eğitimimize, hocalarımıza ve gecegündüz demeden gayret eden çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Kocasinan Akademi’ye hanım kardeşlerimin göstermiş olduğu ilginin sonucu ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Açmış olduğumuz kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini profesyonel bir şekilde gün yüzüne çıkarıyor. Akademide kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yürütüyoruz. 7’den 70’e herkese hizmet etmek ve hayatın tüm renklerini burada toplayabilmek için yapmış olduğumuz Kocasinan Akademi ile her yaş grubuna hitap ediyoruz. Kocasinan Akademi sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Kocasinan Akademi’de 6 yıl boyunca 90 bin kişi faydalandı ve bugünkü sergide bin 500 kursiyerinin el emeği göz nuru ürünleri var. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından protokolün kurdele kesimiyle yıl sonu sergisi açıldı. Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte el emeği göz nuru eserleri inceleyen Vali Gökmen Çiçek, ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirterek, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti
Öte yandan Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim gören kursiyerlerin ve eğitimcilerin çalışmalarından oluşan sergide; giyim üretim teknolojisi, nakış eğitimi, ev tekstili, keçe yapımı, ahşap boyama, dolgu bebek yapımı, takı tasarım ve ev aksesuarları gibi çalışmalar yer alıyor. El emeği göz nurundan oluşan eserler, 2324 ve 25 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10:0020:00 arası sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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