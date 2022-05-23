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SMA'lı Melih'in annesi: Oğlum çocukluğunu yaşasın istiyorum

DHA

SMA'lı Melih'in annesi: Oğlum çocukluğunu yaşasın istiyorum


Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Melih Eymen Ceylan´ın (4) tedavisi için 1,5 ay önce başlatılan kampanyada, gerekli olan paranın sadece yüzde 8´i toplanabildi. Oğlunun tedavisi için 8 aylık bir zamanın kaldığını belirten Fatma Ceylan, "O çocukluğunu yaşayamadı. Çocukluğunu yaşasın istiyorum. Tedavi hakkı kaybolmadan, hala şansı varken bunu değerlendirmek istiyorum" dedi.
Melikgazi ilçesinde yürüme zorluğu yaşayan Melih Eymen Ceylan'a SMA Tip 2 tanısı konuldu. Ceylan'ın tedavisi için Dubai'de bir hastane ile görüşen aileden 1 milyon 822 bin dolar istendi. Bunun üzerine Osman ile Fatma Ceylan çifti, Kayseri Valiliği'nden izin alarak çocukları için kampanya başlattı. 5 yaşına kadar SMA'lı hastalara uygulanan tedavi için 8 aydan az bir zamanı kalan Melih Eymen için şu ana kadar yüzde 8'lik kampanya miktarına ulaşıldı.
Osman Ceylan, "Zolgensma denilen ilaç tedavisini almak istiyoruz. Buradan Kayseri'deki yetkililerimize, iş adamlarımıza sesimizi duymalarını, oğlumun nefesine nefes olmalarını istiyorum. Biz oğlumuz bisiklet sürsün, top oynasın istemiyoruz. Nefes alsın istiyoruz. Toplam 1 milyon 822 bin dolar para toplanması gerekiyor" diye konuştu.
`MELİH EYMEN´İ BİRLİKTE KURTARARALIM´
Fatma Ceylan ise, "Evladım ölümcül bir kas hastalığı ile mücadele ediyor. Biz bu sürecin artık bitmesini, evladımızın sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Onun da her çocuk gibi çocukluğunu yaşamasını istiyoruz.  Elhamdülillah bir tedavisi var. Tedavisi yurt dışında yapılıyor. Kampanyamız başlayalı 1,5 ay oldu. Zamanımız dar ama bu olmayacak bir şey değil. Maşallah Kayserimiz çok büyük. Çok da güçlü. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum.
Melih Eymen'i hastalığı nedeniyle parka götüremediğini kaydeden Fatma Ceylan, "Çünkü, bu bebeklerin enfeksiyon riski çok fazla oluyor. Ben sürekli 'oğlum parka gidersek karnın ağrır' diyorum. Artık her gün fizik tedaviye gidiyoruz. Fizik tedaviye giderken 'parka gidelim' bile demiyor. Sadece çocuk bakarak geçiyor. Ben bu günlerimizin geçmesini istiyorum. Kayseri´mizin evladımın elinden tutmasını istiyorum. O çocukluğunu yaşayamadı. Çocukluğunu yaşasın istiyorum. Tedavi hakkı kaybolmadan, hala şansı varken bunu değerlendirmek istiyorum. Melih Eymen'i birlikte kurtaralım istiyorum" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2022-05-23 12:35:11

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