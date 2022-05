Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu kırsal mahallede vatandaşlarla buluştu

Do Kwon'a soruşturma

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Elmalı Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası’ programına katıldı. Bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Hafta sonu Elmalı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle hasatlarımız bereketli olsun. Malum süreç nedeniyle 2 yıldır bir arada olamıyorduk. Çok şükür tekrar sizlerle birlikteyiz. Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Ellimizden geldiğince mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamaları için projeler üretiyoruz. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle bu bölgelerde tarımın ve hayvancılığın artması için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada Elmalı, Düver, Yuvalı, ve Bayramhacı’yı kapsayan sulama projesi var. Ayrıca Sarımsaklı Ovası'nın kapalı devre sulama sistemine alınması ile buranın çehresi değişecek. Çalışma, sulama projesi olarak tamamlandı ve yatırım programına alındıktan sonra kapalı devre sulama sistemi olarak hizmet verecek. Çalışma tamamlandığında sulu tarıma geçilecek ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızın da yüzü gülecek. Böylelikle ürünler daha verimli ve daha kaliteli hale gelecek ve tarım alanında bölgenin çehresi değişecek. Projenin bir an önce hayata geçmesi için yoğun gayret ediyor, takipçisi oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle Elmalı Mahallesi’ni de daha da güzelleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Programın sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurma ve pilav ikram edildi.

