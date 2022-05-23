Eğitime adanmış gönüller Erciyes Koleji'nde buluştu

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin İç Anadolu Bölge Toplantısı Erciyes Koleji ev sahipliğinde, Kayseri ve çevre illerden gelen okul kurucuları ve idarecilerinin katılımı ile gerçekleşti.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan başkanlığında, TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek'in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda; bölge okul kurucuları eğitim sektöründeki gelişmeleri ve yeni eğitim öğretim dönemi için beklentilerini dile getiren konuşmalarını yaptı. Toplantı sonrası ODTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Soner Yıldırım, 'Her Çocuk Öğrenir:Ama Nasıl?' konulu seminer verdi. Seminerin ardından Erciyes Koleji koridorlarında oluşturulan ve okul müzesi türünde Türkiye'de bir ilk olan 'Yaşayan Tarih Müzesi' ziyaret edildi.

Kurum bünyesindeki atölyelerde çeşitli çalışmalar da yapan misafirler, kampüs gezisinde de beğenilerini dile getirdi. Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin ve TÖZOK yetkilileri arasında karşılıklı plaket takdimleriyle son bulan toplantıda misafirler Erciyes Koleji'nin misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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