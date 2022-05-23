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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden Büyükkılıç'a ziyaret

İHA

Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tapu ve Kadastro 11. Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ve heyetini kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Amacımız vatandaşa hizmeti zamanında ve kısa sürede iletmektir” dedi.
Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Tapu ve Kadastro 11. Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ve heyeti tarafından Başkan Büyükkılıç’a günün anısına çiçek ve hediye takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha nice 175’li yıllara temennisinde bulunduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamasında, “Devletimizin kurum ve kuruluşları elbette ki bizim için çok önemli” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri’deki kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın takdire şayan ve dillere destan olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdüren Büyükkılıç, şunları söyledi;
“Kayseri kamuoyunda da takdir edilir ki kamu kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin dayanışması adeta herkes tarafından takdire şayan, dillere destan konum ve durumda. Fiziki olarak da çok iyi imkânlarının olduğunu bildiğimiz Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz ve Tapu Müdürlüklerimizin dijitalizasyon bağlamında da en üst düzeyde yer almaya başlamış olması bizleri sevindirmekte, memnuniyetimizi burada belirtmeyi görev bilirim. Amacımız vatandaşa hizmeti zamanında ve kısa sürede iletmek. Bu anlayışta da elektronik çağın en güzel ortamını, imkânlarını kullanacak seviyeye gelmiş durum arz ediyor. Gayretlerinden dolayı, ekibine ve kendilerine teşekkür ediyor, bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da bu konudaki bizlere vermiş olduğu imkânlardan, şehrimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Bakanımızın şahsında, ekibine ayrıca teşekkür ediyor, saygılar sunuyor, daha nice 175’li yıllara diye bir kez daha burada yineliyorum.”
Kayseri’deki çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Çetinkaya ise, mülkiyetin teminatı olan genel müdürlüğün yılda 15 milyon işlem hacmiyle yaklaşık 2025 milyon vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak hizmet sunmakta olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Çetinkaya, Kayseri’de de 276 bin işlem gerçekleştirilerek hazineye 383 milyon lira gelir kazandırıldığını, Türkiye’de ise 24 milyar 319 milyon 2021 yılında hazineye gelir kazandırıldığı bilgisini vererek, günlük iş bitirme oranında en seri biçimde işlemlerin gerçekleştirildiğini dile getirdi. Çetinkaya, halkın nezdine, memnuniyet oranının yüzde 83 düzeyinde olduğunu da söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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