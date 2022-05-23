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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

İHA

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Yukatel Kayserispor 20212022 sezonu 47 puanla 14. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 20212022 sezonunun 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 47 puan toplayarak 14. sırada tamamlayan Kayserispor küme düşmenin üç basamak üzerinde bitirdi. Ligin ilk yarısını 24 puanla tamamlayan sarı kırmızılılar ikinci yarısını ise 23 puanla topladı. Toplamda 47 puana ile sezonu tamamlayan sarı kırmızılılar 20222023 sezonunda daha iyi bir takım olmak istiyor.
Son birkaç sezonun en iyi sezonlarından birini geçiren Kayserispor oynadığı 38 maçta 54 gol atarken kalesinde ise 61 gol görerek 7 gol averajı da yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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