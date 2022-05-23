Hikmet Karaman'ın Kayserispor’da lig karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 37 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 12 galibiyet 11 beraberlik alırken 14 kez de yenildi.

Süper Lig 20212022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Lig boyunda 37 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 12 kez kazanırken 14 kez de kaybetti. 11 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 54 gol atarken kalesinde ise 58 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 19 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik alırken 5 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;

KayserisporAdana DS 11

BaşakşehirKayserispor 01

KayserisporKasımpaşa 20

HataysporKayserispor 21

KayserisporGalatasaray 30

GiresunsporKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 12

AlanyasporKayserispor 63

KonyasporKayserispor 20

KayserisporKaragümrük 21

FenerbahçeKayserispor 22

KayserisporGöztepe 11

Ç.RizesporKayserispor 10

KayserisporAntalyaspor 20

BeşiktaşKayserispor 42

KayserisporGaziantep 00

MalatyasporKayserispor 22

KayserisporSivasspor 30

KayserisporAltay 10

Adana DS Kayserispor 11

KayserisporBaşakşehir 10

KasımpaşaKayserispor 31

KayserisporHatayspor 43

GalatasarayKayserispor 11

KayserisporGiresunspor 21

TrabzonsporKayserispor 32

KayserisporAlanyaspor 12

KayserisporKonyaspor 23

KaragümrükKayserispor 30

KayserisporFenerbahçe 04

GöztepeKayserispor 12

KayserisporÇ.Rizespor 11

AntalyasporKayserispor 11

KayserisporBeşiktaş 23

Gazintep FKKayserispor 11

KayserisporY.Malatyaspor 30

SivassporKayserispor 21

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