Hikmet Karaman'ın Kayserispor’da lig karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 37 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 12 galibiyet 11 beraberlik alırken 14 kez de yenildi.
Süper Lig 20212022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Lig boyunda 37 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 12 kez kazanırken 14 kez de kaybetti. 11 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 54 gol atarken kalesinde ise 58 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 19 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik alırken 5 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;
KayserisporAdana DS 11
BaşakşehirKayserispor 01
KayserisporKasımpaşa 20
HataysporKayserispor 21
KayserisporGalatasaray 30
GiresunsporKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 12
AlanyasporKayserispor 63
KonyasporKayserispor 20
KayserisporKaragümrük 21
FenerbahçeKayserispor 22
KayserisporGöztepe 11
Ç.RizesporKayserispor 10
KayserisporAntalyaspor 20
BeşiktaşKayserispor 42
KayserisporGaziantep 00
MalatyasporKayserispor 22
KayserisporSivasspor 30
KayserisporAltay 10
Adana DS Kayserispor 11
KayserisporBaşakşehir 10
KasımpaşaKayserispor 31
KayserisporHatayspor 43
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporGiresunspor 21
TrabzonsporKayserispor 32
KayserisporAlanyaspor 12
KayserisporKonyaspor 23
KaragümrükKayserispor 30
KayserisporFenerbahçe 04
GöztepeKayserispor 12
KayserisporÇ.Rizespor 11
AntalyasporKayserispor 11
KayserisporBeşiktaş 23
Gazintep FKKayserispor 11
KayserisporY.Malatyaspor 30
SivassporKayserispor 21
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