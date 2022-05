Kayseri'de final maçı için pankartlar asıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin marka takımı Yukatel Kayserispor’un final karşılaşması için desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, süreç içerisinde her türlü katkıyı yaparken, talimatları ile astırdığı başarı temennisi içeren pankartları ile şehri sarı kırmızıya boyadı.

Kadir Has Stadyumu’nda Trabzonspor yaptığı karşılaşmada 42’lik galibiyet elde ederek Ziraat Türkiye Kupası finale yükselme başarısı gösteren şehrin takımı Yukatel Kayserispor’a her zamanki gibi desteğini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri de final karşılaşmasına hazırlıyor. Sporun, sporcunun ve sporseverlerin daima yanında olan ve 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için talimat veren Başkan Büyükkılıç, üzerinde ‘Türkiye Kupası Finalinde Kayserispor’umuza Başarılar’ yazılı 116 pankart ve yayınlanan billboard ile donatarak şehri sarı kırmızıya bürürken, şehrin en işlek cadde ve sokaklarına da Kayserispor bayrağı astırdı. Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla tüm Kayseri’yi bir araya getirerek şehrin takımına ve taraftarına destek olmak için toplantılar gerçekleştiren Büyükkılıç, İstanbul’da gerçekleşecek karşılaşma için Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım imkânı sundu. Büyükkılıç ayrıca tek yürek olan şehirde karşılaşmanın tribün heyecanında takip edilmesi için de karşılaşmanın Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekrandan yayınlanmasını sağlayacak.

Yukatel Kayserispor futbolcu ve teknik ekibine moral ve motivasyon sağlamak adına şehrin kenetlenmesini sağlayan uygulamaları hayata geçiren Büyükkılıç, bu anlamda en son 2008 yılında Türkiye Kupası’nı müzeye götüren ve 14 yıl aradan sonra tekrardan Türkiye Kupası’nı kazanma fırsatı yaşayan Kayserispor’un futbolcularına da, teknik heyetine de ve taraftarına da desteklerini sürdürüyor.

