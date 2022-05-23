Okul Sporları Olimpiyatları´nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Okul Sporları Olimpiyatları olarak bilinen Gymnasiade müsabakalarında yarışan ve madalya kazanan 3 sporcu, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı.

Fransa ev sahipliğinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade (Okul Sporları Olimpiyatları) 2022 tamamlandı. ISF 2022 Gymnasiade Liselerarası Yüzme müsabakalarında Mehlika Kuzeh Yalçın dünya şampiyonu, yüksek atlama kategorisinde Atilla Göktuğ Taşdelen dünya ikincisi, Taekwondo dalında ise Fatma Arslan dünya üçüncüsü oldu. Müsabakalara katılan Kayserili sporcular Erkilet Havalimanı'nda aileleri ve sporcu arkadaşları tarafından karşılandı.

MEHLİKA KUZEH YALÇIN: HEDEFLERİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

200 metre kelebek branşında dünya şampiyonu olan Mehlika Kuzeh Yalçın, "Böyle bir derece elde edeceğime inanıyordum. Çok Mutluyum. Hedeflerim 2024 Paris Olimpiyatları" diye konuştu.

ATİLLA GÖKTUĞ TAŞDELEN: BAŞARININ HAYALİNİ KURARAK ÇALIŞTIM

Yüksek atlamada dünya ikincisi olan Atilla Göktuğ Taşdelen, "Fransa´ya gitmeden, başarının hayalini kurarak çalıştım. Ağır ve teknik antrenmanlar yaptım. Daha sonra ise mental antrenmanlar yaptım. Ben Fransa´ya gederken başaracağımı inanarak gittim. O kürsüye çıktığımda hissettiğim ilk şey o bayrağı dalgalandırmak istememin vücudumdaki heyecanıydı. Hedefim önce dünya şampiyonluğu daha sonra ise olimpiyat oyunları" ifadelerini kullandı.

FATMA ARSLAN: HEDEFİME ADIM ADIM İLERLİYORUM

Takvandoda dünya 3´üncüsü olan Fatma Arslan ise "Takvandoya 12 yaşında başladım. İstediğim başarıya adım adım ilerliyorum. Daha iyilerini de yapacağıma inanıyorum. Çıtayı daha da aşacağıma inanıyorum. Bu başarımı Kayseri´ye, kulübüme ve okuluma getirdiğim için gururluyum. İnşallah daha iyilerini yapacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporcular karşılama

Birinci olan Mehlika Kuzeh Yalçın'ın açıklamaları

İkinci olan Atilla Göktuğ Taşdelen'in açıklamaları

Üçüncü olan Fatma Arslan'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-23 15:28:44



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