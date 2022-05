Başkan Büyükkılıç: “Afyon gastronomide bizden bir adım önde” Vali Çiçek: “Kayseri’yi gastronomide ilk 5 içerisinde saymazsak haksızlık ederiz”

2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’ paneline katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Afyon gastronomide bizden bir adım önde” dedi.

Düzenlenen panele Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, protokol üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Kayseri’nin gastronomide Türkiye’deki iller içerisinde ilk 5 içerisinde sayılması gerektiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Bir gastronomi şehrinden bir başka gastronomi şehrine geldim. 5 gün önce sabah Afyon mutfağı diyorduk. Geldiğimde Kayseri mutfağı dedim ama birkaç kere af kast demişliğim oldu. Afyon'la Kayseri'yi karıştırarak. Ağız alışkanlığı oluyor ama gerçekten ben Kayseri'nin, başkanımızın da az önce söylediği gibi mutfağında özellikle mantısını, sucuğunu, pastırmasını biliyordum ama gelince inanılmaz daha fazla ürünler gördüm. Bana bir börek yedirdi başkanım. Adı tandır böreği ve muhteşemdi. Artık gastronomi denince akıllar aynı zamanda ekonomi geliyor. O yüzden Ticaret Odası Başkanımız burada. O yüzden bu işe önem veriyor. Ekonomiyle çok doğrudan bir bağı var. Geçen gün daha ilk geldiğim günlerde Pastırmacıların olduğu yeri ziyarete gittiğimde kuyruk oluşmuştu. Türkiye'nin her yerine buradan pastırma alıyorlar. Avrupa'ya bile buradan götüren gurbetçilerimiz, oradaki dostlara hediye etmek için de orada vardılar. Dolayısıyla Kayseri Türkiye'deki mutfağı büyük şehirler arasında sayarsak ve ilk beş içerisinde Kayseri'yi saymazsak Kayseri ‘ye büyük haksızlık yapmış oluruz. Bu ilin bir evladı olarak artık büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, bütün müdürlüğümüzün çalışmalarına, sizlerin çalışmalarına sonuna kadar destek vermeye, sizlerle beraber bu konuda hem tanıtımda hem hangi aşamada olursa olsun destek vermeye söz veriyorum. İnşallah Kayseri'miz için mutfağının tanıtılması açısından, gastronomik turizm açısından çok daha güzel günler görürüz diye ümit ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri’de sucuk, mantı ve pastırma dışında da farklı tatların olduğunu ve Afyonkarahisar’ın gastronomide Kayseri’nin bir adım önünde olduğunu söyleyerek, “Şehrin her biriminin bu konulara sahip çıkmasıyla ortaya çıkacak olan bir ürünü bugün burada paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığımızın önerisiyle kıymetli eşlerinin bu konudaki gayretleriyle biz de şehrimizde ne yapalım ne yapabilirize kafa yoracağız. Hafta boyunca burada etkinliklere fırsat vereceğiz. Şehrimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir zenginlik oluşturduğunu her platformda vurguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Çünkü bu kazanımlar kolay elde edilmiyor. Bunu korumak da hepimizin görevi olsa gerektir. Tabii insanlık tarihi kadar eski olan bir alan. Herkesi rahatlıkla söz söyleyebileceği katkı sağlayabileceği bir alan ve şehirlerde yarışıyor. Şimdi biz bu konuda arzu ettiğimiz seviyeye gelmiş değiliz. Bunun biz farkındayız ama gelme yolunda da epeyce mesafe aldığımızın da bilincindeyiz. Sayın Valimizin teşrif ettiği şehir bu konuda bizden bir adım önde. Bunu bir zenginlik olarak görüyor, kazanım olarak değerlendiriyor ve deneyimimizden bu şehrin de yararlanacağını buradan paylaşmak istiyorum. Şehrimizi bu manada sevimli hale getirmemiz lazım. Sucuk, pastırma mantı var. Yeter onu anladık. Başka bir şeyi yok mu bu şehrin? Pöç diye bir olay var. Pöçü duydunuz mu? Çok pahalı diyorlar şimdi. Kıymetli bir yiyecek de ondan pahalı. Ne var yani pahalı olacak. Az yiyeceğiz, temiz yiyeceğiz. Ben burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise “Gastronomi Cenneti olan şehrimizde Kayseri Ticaret Odası olarak coğrafi işaret sistemi çalışmalarımız hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Coğrafi işaret tescilli ürünün, hem kırsal kalkınma hem de ülke ekonomisine sağladığı katkıların farkındalığı ile coğrafi işaret tescili başvuru çalışmalarına gereken önemi gösterdik. Bu çalışmalar kapsamında, Odamız 2021 yılı içerisinde 12 yeni coğrafi işaret tescil başvurusu gerçekleştirdik. Aynı zamanda mevcut tescilli ürünlerimiz mantı, pastırma ve sucuğun ulusalda tescil içeriklerini de yeniledik. Yeni başvurularımız kapsamında Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Kurşun Aşı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Tepsi Mantısı ile Kayseri Fırın Ağzı Kebabı olmak üzere 8 adet yöresel lezzetimiz için de coğrafi işaret tescilini daha şehrimize kazandırdık. Hayırlı olsun diyoruz. Toplam coğrafi işaretli ürün sayımız 11’e çıkmış olup; Kayseri Güllü Baklavası, Kayseri Çemeni, Kayseri Sucuk İçi ve Kayseri Börek Aşı için de tescil başvurumuzu gerçekleştirdik. Bunlarda değerlendirme aşamasında bulunuyor. Aldığımız bu coğrafi işaret tescilleriyle kültürümüze ve yerelimize sahip çıkıyoruz. Üstelik dünya coğrafi işaretli ürünlerin tüketimi yönünde bir ivme kazanıyor. Bizlerde şehrimizin en fazla coğrafi işaret tescil sahibi kurum olarak Kayserimizin gastronomi turizminde en çok tercih edilen illerden birisi olmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, “İnsanlığın var oluşundan bu yana yeme içme olgusu tüm canlılar için bir ihtiyaçken, bu zamanda zorunluluktan çıkarak kültürlerle birleşerek bir sanata dönüşmüştür. Türk Mutfağımızın zengin içeriği, bölgelere göre farklılık gösteren ve her zevke hitap eden bir damak tadına sahiptir. Yeme içme, turizm sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Türkiye gerek sahip olduğu turistik çekiciliğiyle, gerekse tarih boyunca köklü ve zengin mutfağıyla sahip olduğu gastronomi turizmi açısından tercih edilecek en önemli ülkedir. Ben burada emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun da, “Toplumsal yaşam açısından son derece büyük öneme sahip kültürel değerler içerisinde olan mutfak kültürünün zenginliği ve derinliği, aynı zamanda ait olduğu kültürün zenginliğine ve derinliğine de işaret etmektedir. Güçlü bir geçmişe sahip olan zengin Türk Kültürü’nün önemli bir boyutunu oluşturan Türk Mutfağı, dünyanın en önemli mutfaklarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından gastronomi yarışmalarında dereceye giren ERÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine hediyeleri takdim edildikten sonra, Türk Mutfağı hakkında bilgilendirme paneline geçildi.

