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Kayseri Üniversitesi, 1. AR-GE Proje Pazarı’na 34 proje ile katıldı

İHA

Kayseri Üniversitesi, 1. AR-GE Proje Pazarı’na 34 proje ile katıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen TÜBİTAK başta olmak üzere iş dünyasının yoğun ilgisi ve desteği ile düzenlenen 1. ARGE Proje Pazarı, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 1. ARGE Proje Pazarına 34 projeyle katılan Kayseri Üniversitesinin 2 projesi mansiyon ödülüne layık görüldü.
Etkinlik, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Proje geliştiricilerinin fikir alışverişine ortam hazırlamak, ARGE projelerine dair finansal ve teknolojik işbirliklerine zemin oluşturmak, üniversite, özel sektör temsilcileri ve bağımsız araştırmacıların bir araya gelmelerini sağlamak, üniversitesanayi işbirliğini geliştirmek ve bölge insanını bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 1. ARGE Proje Pazarında 354 proje görücüye çıktı.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, stant ve proje poster alanını gezerek, üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinden hazırladıkları projeler hakkında bilgiler aldı. Rektör Karamustafa, özellikle üniversitelerinin önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarının gerek münferit olarak hazırladıkları gerekse üniversite dışındaki ve içindeki işbirlikleri ile ortaklıkları sonucunda hazırladıkları nitelikli projelerle 1. ARGE Proje Pazarı’na yoğun ilgi göstermelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Çeşitli oturumlarla iki gün süren Anadolu Üniversiteler Birliği 1. ARGE Proje Pazarı ödül töreniyle son buldu.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 1. ARGE Proje Pazarı’na proje sunan tüm öğretim elemanlarını ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Etkinliğe Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, TÜBİTAK Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci ile iş dünyasından ve ilgili kurumkuruluşlardan çok sayıda davetli katıldı.

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