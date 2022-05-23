Kayseri 1. Amatör Küme : Makfitspor: 5 - Belsinspor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Makfitspor, bu hafta oynadığı Belsinspor maçını farklı kazandı.

Kayseri 1. Amatör Küme E grubu maçında Makfitspor ile Belsinspor karşılaştı. Argıncık stadında oynanan maçta 10 geriye düşen Makfit, müsabakadan 51'lik farklı bir skorla kazandı. Belsinspor 20. dakikada Berkan Kaya’nın attığı golle 10 öne geçerken daha sonra oyuna ağırlığını koyan E Grubu lideri Makfit, önce beraberliği sağladı ardından da öne geçti. Makfitspor’a galibiyeti getiren golleri 38, 55, 62 ve 84. dakikalarda Ömer Bozkuş atarken, 74. dakikada da Emrah Demir kaydetti.

Farklı galibiyet sonrasında Makfitspor ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 27’ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.