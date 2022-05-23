Berna Gözbaşı: Kupayı kazanmayı çok istiyoruz



İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayseri ve Sivas şehrinin dostça bir mücadelesine tanıklık edeceğiz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Trabzonspor galibiyetine değinen Başkan Gözbaşı, "Futbol sahada oynanıyor. Yarı finalin ilk maçında 1-0 yenildiğimiz Trabzonspor'dan ikinci maçta da 30´uncu saniyede 1 gol daha yiyerek 2-0 geriye düştük. Ümitlerin tükenmemesi lazım ama biz kenetlenmiştik. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız 2-0 geriye düşmemize rağmen umutlarını kaybetmedi. Tüm Türkiye'nin keyifle izlediği bir maçın sonunda da finale yükseldik. 14 yıl sonra Türkiye Kupası´nda finale kaldık. Perşembe günü oynanacak final maçına da yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inanmış durumdayız. Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Şehrin buna ihtiyacı var. İnsanlar kutlama yapmayı sevinç yaşamayı çok özledi. Şehrimize bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. 'Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, şampiyon olan Trabzonspor'u da yendik. Verin bizi kupamızı' demek istedim ama finaldeki rakibimiz Sivasspor'a ayıp olurdu" diye konuştu.

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN KAZANAN ANADOLU FUTBOLU OLACAK"

Başkan Berna Gözbaşı, açıklamasının devamında, "Kayseri ve Sivas şehrinin dostça bir mücadelesine tanıklık edeceğiz. İki komşu Anadolu şehrinin takımlarının Türkiye Kupası finalinde oynaması benim için çok anlamlı. Son 22 yılda 4 büyük takım sadece 3 kez finale çıkamamış. Bunlardan biriside Kayserispor'un kupayı aldığı 2008 yılı. Yine 4 büyük takımın olmadığı finalin tarafı olmaktan gurur duyuyoruz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz. Ancak kim kazanırsa kazansın kazanan Anadolu futbolu olacak. Anadolu takımlarının da varlığını gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Berna Gözbaşı´nın konuşması

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DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-23 19:01:10



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