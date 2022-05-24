Maç bitti, kavga başladı Kayseri'de amatör maçın ardından çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı. Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi. Polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.