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Kayserispor’da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu Emre Demir 4 maçta 24 dakika oynadı

İHA

Kayserispor’da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu Emre Demir 4 maçta 24 dakika oynadı

Kayserispor'da 38 haftalık Süper Lig maratonunda en uzun süreyi sağ bek Onur Bulut aldı.

Kayserispor'un sağ bek oyuncusu Onur Bulut bu sezon en çok süre alan isim oldu. Başarılı oyuncu, 38 hafta sonunda 34 maçta 2 bin 739 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 13 dakika ile Jocelyn Janneh oldu. Barcelona'ya transfer olan ancak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir ise sadece 4 maçta 24 dakika görev aldı.
Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;
Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika
Silviu Lung: 30 maç / 2 bin 700 dakika
Lionel Carole: 31 maç / 2 bin 651 dakika
Majid Hosseini: 28 maç / 2 bin 439 dakika
İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika
Mame Thiam: 24 maç / 2 bin 53 dakika
Joseph Attamah: 30 maç 2 bin 27 dakika
Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika
Dimitrios Kolovetsios: 21 maç / 1 bin 791 dakika
Mario Gavranovic: 26 maç / 1 bin 722 dakika
Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika
Gustavo Campanharo: 22 maç 1 bin 314 dakika
Miguel Cardoso: 28 maç / 1 bin 262 dakika
Olivier Kemen: 22 maç / 1 bin 260 dakika
Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika
Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika
Carlos Mane: 29 maç / 1 bin 8 dakika
Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika
Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika
İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika
Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika
Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika
Andrea Bertolacci: 10 maç / 627 dakika
Bernard Mensah: 6 maç / 477 dakika
Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika
Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika
Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika
Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika
Emre Demir: 4 maç / 24 dakika
Jocelyn Janneh: 1 maç / 13 dakika

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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