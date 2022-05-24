Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 4 - Demirspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu lideri Sungur FK, ligin 11. haftasında oynadığı maçta Kayseri Demirspor’u ikinci yarıda bulduğu goller ile 41 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu xx, Muhammed Emin Çolak xx, İbrahim Bayram xx
Sungur FK: Mehmet Can Keser xx, Mehmet Kurtuluş xx, Mehmet Fatih Sönmez xx (DK.46 Okan Recai Ateş xx), Sait Mert Akgöz xx, Erdin Kaynar xx, Emre Ulu xx (Dk.85 Hakan Karataş x), Cengiz Eşme xx (Dk.85 Avni Gümüştepe x), Murat Kıraç xx, Mehmet Kıraç xx (Dk.71 Berkay Arı xx), Mehmet Ali Öncü xx (Dk.89 Bedirhan Sahun x) Emincan Yıldırım xx
Kayseri Demirspor: Muhammed Ali Özgan x, Alican Koçer x (Dk.82 Arif Dalgalı x) Emircan Koçer x, Yasin Köşeevli x, Mustafa Karakavak x Dk.72 Yusuf İslam x) Behçet Ekinci x, Batuhan Duman xx, Muhsin Gürhan x (Dk.82 Furkan Taha Kınacı x), Yunus Güneri x (Dk.82 Sait Kavak x), Muhammet Şanlı x (Dk.46 Yusuf Ali x)
Goller: Mehmet Kıraç dk.28, Mehmet Ali Öncü dk.63, Emincan Yıldırım dk.68, Berkay Arı dk.75 (Sungur FK), Yunus Güneri dk.59 (Kayseri Demirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.