Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşspor: 9 - Erciyes İdmangücü: 2

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Güneşspor ile Erciyes İdmangücü karşılaştı. Argıncık stadında oynanan maçta 11 gol atıldı. Fatih Nazlı Demircan bu maçta 6 gol attı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Resul Kural xx, Seyit Burhanettin Şahan xx

Güneşspor: Mustafa Durdu xx, Mehmet Doğan xx, Cengizhan Bekar xxx, Sedat Sönmez xxx, Erkan Erol xx, Abdulsamet Ülger xxx, Mustafa Kovdur xx (Mustafa Küçük xx), Enbiya Kurtuluş xxx, Osman Rızvan xx, Mehmet Yenilmez xxx, Fatih Demircan xxxx,

Erciyes İdmangücü: Ali Samet Akkoç x, Emre Ünal x, Yusuf Çokberk x, Yusuf Berk Poyraz x, Hasan Açık x, Nusret Öcalan x, Saim Murat Eğri x, Berkay Ayrancı x, Tayyip Sağlamer xx, Sedat Mert x, Ahmet Hayri Akkaya x

Goller: Mehmet Yenilmez Dk.1, Fatih Nazlı Demircan Dk. 20, 35, 41, 55, 61 ve 63, Mustafa Küçük Dk.83, Cengizhan Bakar Dk.87

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