Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2022-05-24 11:47:35



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